Opryszczka wargowa, popularnie zwana „zimnem”, jest zakażeniem bakteryjnym, które niestety lubi wracać. Aż 90% populacji jest nosicielem wirusa HSV-1, wywołującego tę infekcję. Do zakażenia dochodzi przez kontakt bezpośredni (pocałunek, czy picie z jednego kubka). Tak więc prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się jest ogromne. Zauważamy wówczas wyraźne zmiany, zachodzące na naszych ustach. Bardzo ważne jest, żeby w okresie infekcji dokładnie myć ręce po każdym zetknięciu się z pęcherzykiem na wardze i nakładać leczniczy preparat. Jeśli poczujesz pierwsze objawy infekcji, powinnaś wiedzieć, jak skutecznie sobie z nimi poradzić. Poznaj nasz sposób!

Reklama

Czy to opryszczka? Poznaj pierwsze objawy!



Opryszczka przychodzi nagle i zwykle trwa około 7-10 dni. Zdarza się, że może mieć charakter bezobjawowy, ale najczęściej zakażeniu towarzyszą: swędzenie, pieczenie, ból przy dotykaniu, pęcherzyki na ustach i w kącikach, skupiska małych krostek. Również mamy do czynienia (ale rzadziej) z owrzodzeniem jamy ustnej, gorączką, czy bólami mięśni.

Pęcherzyki te zaczynają napełniać się płynem surowiczym, które po kilku dniach pękają. To też etap o najwyższym ryzyku zakażenia. Dlatego nie należy samodzielnie ich przebijać, żeby nie doprowadzić do przeniesienia się opryszczki na inną część twarzy. Później zasycha i tworzy się strupek.

Takie infekcje lubią wracać, tym bardziej jeśli mają ku temu sprzyjające warunki, takie jak: choroba, spadek odporności oraz stres.

Pamiętaj, nawet jeśli nigdy nie miałaś opryszczki nie znaczy to, że nie jesteś nosicielką tego wirusa!

Groźne skutki opryszczki



Wiele osób niestety nie zdaje sobie sprawy, jak poważne mogą być skutki nieleczonej opryszczki. Chociaż pozornie wydaje się być defektem kosmetycznym, może wywołać przykre konsekwencje. Bardzo niebezpieczne jest rozprzestrzenianie się wirusa w okolicy oczu, gdzie narażona jest rogówka. Wówczas może dojść do zapalenia, objawiającego się bólem, zaczerwienieniem oraz wydzieliną. Grozi to znacznym pogorszeniem wzroku, a nawet ślepotą!

Pokonaj infekcję z pomocą URGO na opryszczkę



wyrób medyczny

Pozbycie się wirusa z organizmu nie jest możliwe. Jedynym rozwiązaniem jest skuteczne leczenie. Idealnym rozwiązaniem jest opatrunek w płynie, który izoluje ranę i zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa. Co więcej, przeciwdziała swędzeniu, pieczeniu i zmniejsza ból. Takim preparatem, którego skuteczność została potwierdzona klinicznie, jest URGO na opryszczkę, który działa już od pierwszych objawów, niwelując pojawianie się pęcherzy. Po jego zaaplikowaniu na ustach tworzy się tzw. film, stanowiąc warstwę ochronną. Dzięki zastosowanej technologii Filmogel® przepuszcza ona powietrze a nie wodę, sprzyjając gojeniu się rany. URGO to jedyny preparat, który leczy opryszczkę w każdej fazie. Opatrunek jest bardzo dyskretny i niewidoczny. Możesz więc bez obaw nałożyć na niego makijaż, by znów cieszyć się nienagannym wyglądem.

Urgo Filmogel® na Opryszczkę znajdziesz w wybranych aptekach oraz w drogeriach Super-pharm.

Teraz już wiesz, jak skutecznie pozbyć się opryszczki!

Materiał powstał we współpracy z marką URGO