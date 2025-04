Reklama

Podrażnienie, świąd i pieczenie pochwy? Jeśli te objawy nie są ci obce, to najprawdopodobniej masz do czynienia z infekcją intymną, wywoływaną przez drożdżaka Candida. Ten przykry problem, jest nie tylko zaraźliwy, ale ma także tendencje do częstego nawracania. Jak dochodzi do zakażenia? Jakie są przyczyny tej dolegliwości? I jak możemy jej zapobiegać? Oto 5 zasad, których powinnaś przestrzegać!

Zasada 1: zadbaj o prawidłową higienę

Bardzo często infekcje intymne są skutkiem braku higieny. Z reguły wystarczy podmywać się raz dziennie, natomiast częściej w trakcie menstruacji. Nie używajmy do mycia okolic intymnych kolorowych gąbek – grzyby i bakterie tylko na to czekają! Najlepsze dla naszego zdrowia jest korzystanie z prysznica. Długie, aromatyczne kąpiele w wannie, choć relaksują, niestety mogą przyczynić się do infekcji pochwy. Jeśli problem infekcji intymnych wraca do ciebie jak bumerang, to w trakcie miesiączki zrezygnuj z tamponów. Z medycznego punktu widzenia bezpieczniejsze będą podpaski.

Zasada 2: noś odpowiednią bieliznę

Oczywiście bawełnianą. Przy tego typu infekcjach powinnaś unikać obcisłej bielizny ze sztucznego materiału. Zrezygnuj także ze stringów, które dodatkowo potęgują podrażnienia i otarcia. Dodatkowo, zwróć uwagę na spodnie. Unikaj popularnych „rurek”, ponieważ ich dopasowany krój niekorzystnie wpływa na fizjologię okolicy intymnej. Piżamę zastąp koszulą nocną i nie zakładaj pod nią bielizny. Tylko w nocy skóra tych okolic może swobodnie oddychać ;)

Zasada 3: wybieraj odpowiednie kosmetyki do higieny intymnej

Żel pod prysznic służy ci także do miejsc intymnych? To błąd! Powinnaś zrezygnować z zapachowych kosmetyków i zamienić je na specjalne płyny do higieny intymnej, które mają odpowiednie pH (5,5). To właśnie one usuwają nadmiar wydzieliny, zapewniają właściwe nawilżenie i odświeżają. Idealny kosmetyk do miejsc wrażliwych powinien być bezzapachowy i bezbarwny.

Zasada 4: zadbaj o prawidłową dietę

Okazuje się, że istnieje związek między odżywianiem a infekcjami intymnymi. Węglowodany, słodycze, kolorowe napoje gazowane – to przyjemności, które przyczyniają się do rozwoju grzybów i bakterii. Gdy dojdzie do zakażenia, warto odstawić lub przynajmniej ograniczyć słodkie nawyki. Witaminy w naturalny sposób lepiej jest dostarczać pod postacią warzyw niż owoców. Jeśli chodzi o jogurty – wybieraj te naturalne. Przekąski – postaw na migdały i orzechy. W diecie przeciwgrzybiczej nie może zabraknąć ogórków i kapusty kiszonej.

Zasada 5: unikaj publicznych toalet i basenu

Z ryzykiem zakażenia grzybicą pochwy wiążą się również publiczne toalety. Jeśli w wyjątkowych sytuacjach musisz z nich skorzystać, zastosuj specjalne nakładki ochronne, które kupisz w każdej aptece. Miej na uwadze także to, że podobne niebezpieczeństwo czyha w twojej łazience, jeśli prawidłowo nie zdezynfekowałaś ubikacji po wizycie gości.

3 dni i problem znika

Jednak nawet przestrzegając tych 5 zasad nie możemy mieć 100% pewności, że infekcja nas nie dopadnie. W przypadku zarażenia powinnaś wypróbować kapsułki dopochwowe Gynoxin® OPTIMA, które nie tylko usuwają pierwsze objawy infekcji intymnej, ale także ją leczą. Wystarczą zaledwie 3 dni stosowania, abyś przekonała się o jego skuteczności.

Materiał powstał we współpracy z właścicielem marki Gynoxin OPTIMA