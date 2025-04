W przypadku blizn zdecydowanie lepszym określeniem będzie nie „leczenie”, a „pielęgnacja”. Ludzki organizm, o ile nie występują powikłania gojenia, potrafi sam zabliźnić uszkodzenie skóry. Od naszej pielęgnacji zależeć może za to, jaki będzie ostateczny wygląd blizny.

Jak pozbyć się blizn?

Ze świecą szukać osoby, która nie ma na ciele ani jednej blizny. Mogą to być pamiątki z dzieciństwa (ach te szaleństwa na rolkach!), skutki nieprawidłowego leczenia trądziku, a także rozległe blizny po różnych zabiegach operacyjnych.

Zobacz najpopularniejsze rodzaje blizn i sposoby na ich zmniejszenie

To, w jaki sposób zagoi się blizna, w dużym stopniu zależy od mechanizmu uszkodzenia skóry. Inaczej przecież będzie goić się ranka po usilnie i wielokrotnie wyciskanym pryszczu, a inaczej po oparzeniu termicznym. Chcesz wiedzieć, jak postępować z konkretną blizną? Wyjaśniamy!



Blizny po ospie i trądziku

Nazywane są także bliznami atroficznymi. Obie wyglądają bardzo podobnie – najczęściej mają okrągły kształt i leżą poniżej poziomu skóry, przypominając miejscowe zagłębienie. Oczywiście, ich rozległość i głębokość zależą od stopnia zaawansowania zmiany skórnej oraz stopnia zakłóceń gojenia, jednak zazwyczaj nie przekraczają wielkością średnicy gumki od ołówka. Co ciekawe, jednych i drugich blizn można uniknąć, stosując się do zaleceń lekarzy – nie rozdrapując krost w przebiegu ospy i nie wyciskać pryszczy. Trudno jednak przestrzegać tych zasad dziecku czy nastolatkowi.

Jeśli twoje dziecko ma świeże blizny po ospie lub trądziku, możesz już teraz zacząć ich pielęgnację. Żel Contractubex zawiera unikalne połączenie trzech składników, które działają przeciwzapalnie, wygładzająco i rozluźniająco na tkankę blizny. Każdego dnia smaruj bliznę żelem, jednocześnie masując ją przez kilka minut – w ten sposób mobilizujesz bliznę do pracy, staje się ona elastyczniejsza.

Jeśli to ty masz stare blizny z czasów dzieciństwa, nic straconego! Żel Contractubex może pomóc również w przypadku takich blizn, jednak musisz uzbroić się w cierpliwość, bo zminimalizowanie ich może okazać się znacznie trudniejsze.



Blizny po oparzeniu

To specyficzna kategoria blizn, ponieważ często towarzyszą im przykurcze. W skrajnych przypadkach mogą ograniczać zakres ruchu, uniemożliwiający np. wyprostowanie stawów. Blizna na ogół jest płaska i błyszcząca. Jeśli doszło do rozległego oparzenia, konieczna jest pomoc specjalistów i dalsze postępowanie według ich zaleceń. Gdy rana po oparzeniu się zagoi, również można sięgnąć po żel Contractubex. Zawiera ona wyciąg z cebuli, który posiada właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze oraz zapobiega tworzeniu się nadmiernej tkanki blizny. Dodatek heparyny zmiękcza bliznę, redukuje obrzęk, pobudza regenerację komórek oraz może wiązać wodę w tkance blizny. Istotnym składnikiem żelu jest także alantoina, która pobudza powstawanie blizny oraz ma działanie zmiękczające. Ponadto redukuje świąd, towarzyszący procesowi gojenia, dlatego doskonale sprawdza się przy świeżych bliznach.

Blizny pooperacyjne

Usuwanie wyrostka robaczkowego, operacja kardiologiczna, zabieg dermatologiczny - teoretycznie blizny te powinny wyglądać „najładniej” po zagojeniu, ponieważ do uszkodzenia ciągłości skóry doszło w warunkach sterylnych, a łączenie jej przeprowadził specjalista, na przykład zakładając szwy. Niestety, ostateczny wygląd blizny zależy od tego, jak przebiegał proces gojenia (czy nie doszło do nadkażeń oraz jak szybko nasz organizm się regenerował), a także od naszych indywidualnych predyspozycji, np. niektórzy ludzie mają skłonność do bliznowców.

Ten rodzaj blizn również należy pielęgnować, dzięki czemu redukujemy ryzyko powstania narośli, tworzących się poprzez nadmierną produkcję kolagenu. Regularne masowanie blizny oraz smarowanie jej żelem sprawi, że z czasem stanie się bledsza i zdecydowanie bardziej płaska.

Contractubex żel, 1 g żelu zawiera substancje czynne: 50 IU heparyny sodowej, 100 mg wyciągu płynnego z cebuli i 10 mg alantoiny. Wskazania: Blizny ograniczające ruch, powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca), nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny. Przeciwwskazania: Nie stosować Contractubex żel w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania żelu są: niewyleczone rany, blizny obejmujące duże obszary skóry, uszkodzona skóra, aplikacja na błony śluzowe. Podmiot odpowiedzialny Merz Pharmaceuticals GmbH, Niemcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Materiał powstał z udziałem marki Contractubex.