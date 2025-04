Leki na kaszel dostępne bez recepty zawierają substancje, które działają na układ nerwowy bądź oddechowy. Leki przeciwkaszlowe można podzielić na leki o działaniu obwodowym i ośrodkowym. Dowiedz się, jak je rozróżnić i na czym dokładnie polega ich działanie.

Działanie ośrodkowe

Leki o działaniu ośrodkowym docierają bezpośrednio do naszego mózgu i tam hamują ośrodek kaszlu. Charakteryzuje je duża skuteczność działania, ale też długa lista skutków ubocznych. Najskuteczniejsze są leki zawierające kodeinę albo dekstrometorfan, czyli leki opioidowe. Jednak to właśnie one mogą nas silnie uzależnić, a w nadmiernej ilości doprowadzić nawet do uszkodzeń funkcji mózgu.

Pamiętajmy, że leki działające ośrodkowo na ogół hamują też funkcjonowanie niektórych ośrodków centralnego układu nerwowego, co może powodować liczne działania niepożądane, tj.: senność i zaburzenia oddychania, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości i orientacji.

Leki o działaniu ośrodkowym mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami m.in. antydepresyjnymi, przeciwlękowymi oraz alkoholem. Leki o działaniu ośrodkowym mogą być też nieopioidowe, zawierają m.in.: eprazinon i butamirat. Mają one słabsze działanie, ale jednocześnie są bezpieczniejsze dla organizmu.

Działanie obwodowe

Leki o działaniu obwodowym działają miejscowo, w układzie oddechowym i nie wpływają na mózg. Ich działanie polega na łagodzeniu podrażnień w drogach oddechowych. W przeciwieństwie do leków o ośrodkowym mechanizmie działania – działająca obwodowo lewodropropizyna jest bezpieczna, skuteczna, nie ma działań niepożądanych, działa miejscowo, nie uzależnia. Ma działanie przeciwkaszlowe i przeciwuczuleniowe. Działa rozkurczowo i znosi skurcze w obrębie oskrzeli. Po zastosowaniu doustnym lewodropropizyna zostaje szybko wchłonięta z przewodu pokarmowego, działa w drogach oddechowych, a jej wydalanie ma miejsce przede wszystkim z moczem.

Najlepszy wybór

Leki dostępne bez recepty mogą mieć bardzo silny wpływ na nasz organizm. Te o charakterze ośrodkowym działają na ośrodkowy układ nerwowy i niewłaściwie stosowane mogą nas uzależnić. Najważniejsze jest dobranie odpowiedniej kuracji przez specjalistę, który określi rodzaj kaszlu i jego przyczynę. Warto mądrze wybierać bezpieczne leki, a w razie wątpliwości konsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

