Dopiero, kiedy masz katar i musisz oddychać przez usta zaczynasz doceniać komfort, jaki daje oddychanie przez nos. Co zrobić jeśli Twój nos jest zatkany, kolejna inhalacja nie pomaga, a Ty raczej niechętnie sięgasz po leki zawierające substancje chemiczne?

Potrzebujesz naturalnego produktu, który udrożni Twój nos i przywróci swobodę oddychnia. Otrivin Natural Eukaliptus to produkt pochodzenia naturalnego, który odblokowuje nos już w 3 minuty i pomaga usunąć z niego bakterie i wirusy. Dzięki zawartości olejku eukaliptusowego i ekstraktu z dzikiej mięty produkt daje natychmiastowe uczucie ulgi i świeżości.

Oddychaj zdrowo, oddychaj przez nos

Codziennie przez nos przepływa aż 14 000 litrów powietrza.* Powietrze to przechodząc przez nos zostaje odpowiednio ogrzane i nawilżone. Nos działa jak naturalny filtr, który poprawia jakość wdychanego powietrza zanim trafi ono do płuc. Osoby, które oddychają przez usta mogą być bardziej narażone na przeziębienia, a także chrapanie czy duszności. Ponadto, podczas przeziębienia dochodzi w nosie do zwiększonej produkcję śluzu, który może być pożywką dla wirusów i bakterii. Te mogą rozprzestrzeniać się do zatok, oskrzeli i płuc, powodując wtórne zakażenia, takie jak np. zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli i zapalenie ucha środkowego.

Jak więc w naturalny sposób poradzić sobie z zablokowanym nosem?

Naturalne właściwości

Otrivin Natural Eukaliptus w postaci aerozolu do nosa to naturalny preparat, który zawiera olejek eukaliptusowy oraz ekstrakt z dzikiej mięty. Otrivin Natural Eukaliptus w naturalny sposób szybko odtyka nos jednocześnie nawilżając jego śluzówkę. Zawarty w produkcie olejek eukaliptusowy dodatkowo przynosi natychmiastowe uczucie ulgi i świeżości.

Przeciw wirusom i bakteriom

Otrivin Natural Eukaliptus nie tylko udrożnia nos, ale również wspomaga usuwanie bakterii i wirusów znajdujących się w wydzielinie śluzowej nosa. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ obecne w wydzielinie śluzowej bakterie i wirusy mogą prowadzić do wtórnych zakażeń dróg oddechowych.

