Badanie przeprowadzone w ramach Akademii Feminum pokazało, że problem suchości pochwy dotyczy lub dotyczył w przeszłości 39% kobiet. Aż 50% wszystkich przebadanych pań uznało go za dokuczliwy na tle innych dolegliwości, ale tylko 25% stwierdziło, że jest to poważne schorzenie. Panie są jednak świadome, że nieleczona suchość pochwy może mieć istotny wpływ na jakość ich życia seksualnego i codzienny komfort. Co więcej warto wiedzieć na temat suchości pochwy?

Reklama

Odczucie suchości wejścia do pochwy w codziennym funkcjonowaniu lub w czasie stosunku seksualnego to wrażenie, że nawilżenie w tej okolicy nie jest wystarczające. W pewnych sytuacjach, np. po menopauzie czy krótko po urodzeniu dziecka, czynność jajników w zakresie produkcji estrogenów ustaje, w wyniku czego wilgotna ściana pochwy czy sromu robi się cieńsza, mniej sprężysta i mniej nawilżona – powiedziała dr Ewa Baszak-Radomańska, ginekolog, specjalista w zakresie suchości pochwy w Polsce, ekspert Akademii Feminum.

Suchość pochwy, podobnie jak świąd, pieczenie, nadwrażliwość czy po prostu wrażenie posiadania takiego miejsca jak srom, jest rodzajem bólu. Bywa mniej dolegliwa niż ogólnie przyjęty ból, ale z pewnością jest przyczyną silnego dyskomfortu i wymaga skutecznej terapii.

Co ma wpływ na pojawienie się suchości pochwy?

Menopauza oraz ciąża to nie jedyne okresy w życiu kobiety, w czasie których może wystąpić suchość pochwy. Nierzadko uczucie to wynika z podrażnienia, czasem uczulenia na czynniki będące w kontakcie z wejściem do pochwy, lub jest wynikiem spożycia określonych pokarmów (np. zawierających gluten czy laktozę). W sytuacji znacznej wrażliwości, nawet golenie sromu i odrastanie włosków, alergia na czarny barwnik w bieliźnie, czy uczulenie na wkładki lub kosmetyki (np. płyn do higieny intymnej) może powodować suchość czy świąd.

W badaniu przeprowadzonym przez Akademię Feminum kobiety, jako powód pojawienia się suchości pochwy, najczęściej wskazywały zmiany hormonalne (64%). Ponad 40% pań uznało, że przyczyną tej dolegliwości może być wiek i menopauza. Tylko 6% stwierdziło z kolei, że może ona pojawić się na krótko po urodzeniu dziecka, a 11% powiązało ją ze złą dietą. Niewiele kobiet (17%) uznało również, że może spowodować ją stosowanie niektórych środków do higieny intymnej. Świadomość w zakresie przyczyn suchości pochwy jest zatem spora, ale z pewnością niewystarczająca.

Jakie konsekwencje może wywołać nieleczona suchość pochwy?

Nieleczona suchość pochwy utrudnia współżycie seksualne, o czym kobiety w przeważającej większości wiedzą (82%). Ponad połowa pań jest także świadoma, że dolegliwość ta może być przyczyną codziennego dyskomfortu (59%), a także być odczuwalna w trakcie badana ginekologicznego (54%). Część kobiet jest również zdania, że przeszkadza w trakcie wykonywania takich aktywności jak jazda na rowerze, chodzenie czy bieganie. Dodatkowo może prowadzić do nawracających infekcji intymnych, pojawiania się ranek oraz krwawienia. Z problemem tym nierozerwalnie jest zatem związany ból.

Ból to najbardziej zaniedbany obszar zdrowia kobiety. Tym bardziej, że od 5 do 16% kobiet odczuwa ból sromu, krocza, pochwy czy okolicy odbytu przez różnie długi okres w życiu. Ból jest problemem samym w sobie, powinien być leczony, bez względu na przyczynę. Pacjent ma prawo do leczenia bólu i oceny postępów tego leczenia. Istnieje coraz większa świadomość w tym zakresie – powiedziała dr Ewa Baszak-Radomańska, ginekolog, specjalista w zakresie suchości pochwy w Polsce, ekspert Akademii Feminum.

W procesie leczenia suchości pochwy niezwykle skuteczne są żele nawilżające, które eliminując niedobory wydzielania śluzu, przywracają komfort miejsc intymnych oraz ułatwiają stosunki płciowe, także z użyciem prezerwatyw.

Marka Feminum oddaje do dyspozycji kobiet trzy żele nawilżające – każdy stworzony z myślą o zdrowiu i komforcie miejsc intymnych.

Więcej danych z badania "Zdrowie intymne Polek", przeprowadzonego na zlecenie Akademii Feminum, znaleźć można na stronie www.feminum.pl

Suchość pochwy – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka lub cierpisz na suchość pochwy?

Reklama

Przeczytaj artykuł "Stres, smutek i frustracja – jakie jeszcze emocje wywołuje u kobiet suchość pochwy?"