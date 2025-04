Witamina E jest nazywana witaminą młodości. Każdy, kto chce zachować witalność, dobrą kondycję, zdrowie i urodę, powinien zadbać o jej odpowiednie spożycie w codziennej diecie. Większość z nas ma jej poważne niedobory, dlatego suplementacja diety o ten ważny mikroskładnik jest często niezbędna. Niestety, mimo wspaniałych zdrowotnych właściwości witamina E potrafi być też toksyczna, dlatego tak ważne jest jej prawidłowe przyjmowanie.

"Witamina życia"

Witamina E korzystnie wpływa na serce, naczynia krwionośne, system nerwowy oraz funkcjonowanie mózgu. Jest przede wszystkim silnym antyoksydantem – spowalnia proces starzenia się, wzmacnia włosy i pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji. Co ciekawe, równie korzystnie wpływa na nasz wzrok. Jej niedobory pozostają nie bez znaczenia dla ogólnego stanu naszego organizmu.

Niedobór witaminy E objawia się często jako zmęczenie, anemia czy podatność na infekcje, ale może mieć także poważniejsze skutki. Witamina ta ma szczególne znaczenie dla mężczyzn, gdyż jest niezbędna w procesach spermatogenezy, a więc jej niedobory mogą skutkować coraz częściej występującą u mężczyzn bezpłodnością. Optymalną dawkę witaminy E trudno jest uzyskać bezpośrednio z diety. A trzeba pamiętać, że zapotrzebowanie na witaminę rośnie jeszcze w przypadku zwiększonej aktywności fizycznej lub pod wpływem stresu – mówi Agnieszka Piskała, ekspert żywieniowy Holistic Polska.

Bogatym źródłem witaminy E są przede wszystkim oleje roślinne – słonecznikowy, sojowy, rzepakowy, lniany, ważne jest jednak, aby były one pozyskiwane metodą tłoczenia na zimno. Oleje rafinowane lub ekstrahowane na ciepło nie zawierają już tej cennej witaminy. Witaminę E zawierają także kiełki pszenicy, produkty pełnoziarniste, migdały, orzechy laskowe, jajka, mleko czy zielone warzywa. Należy pamiętać, że dla dobrego wchłaniania witaminy E niezbędna jest obecność tłuszczu. Przyjmowanie witaminy E podczas posiłku z choćby niewielką zawartością tłuszczu (oleju, masła, oliwy) powoduje znaczne zwiększenie jej przyswajalności.

Paradoks witaminy E

Witamina E powszechnie znana jest ze swoich silnych właściwości antyoksydacyjnych. Niedostarczana do organizmu w odpowiedniej ilości wraz z dietą wymaga dodatkowej suplementacji. Okazuje się, że najpopularniejszą formą występowania witaminy E w preparatach uzupełniających jest alfatokoferol. Wieloletnie badania szwedzkich naukowców potwierdziły, że sam alfatokoferol nie tylko nie ma tak silnych właściwości antyoksydacyjnych, ale wręcz samo jego spożycie może mieć działanie toksyczne.

Witamina E występuje w naturze w wielu odsłonach i jedynie odpowiednie połączenie różnych frakcji tokoferoli i tokotrienoli daje działanie terapeutyczne. To naukowe odkrycie zrewolucjonizuje współczesny świat suplementów, a wybranie najbardziej skutecznego preparatu zawierającego efektywną formę witaminy E będzie oparte na odpowiedniej mieszaninie wszystkich 8 chemicznych jej konstelacji. Odpowiednie proporcje różnych chemicznych wariantów witaminy E działają holistycznie, w rozmaitych obszarach, w których witaminie E przypisywany jest korzystny wpływ na organizm. Okazuje się bowiem, że tokoferole i tokotrienole wpływają na zupełnie inne procesy. - mówi Leif Östberg, członek Szwedzkiego Związku Terapeutów Żywieniowych, ekspert Holistic.

Witamina E kontra rak

Dostępne dziś badania dowodzą, że prawidłowa suplementacja witaminy E wpływa korzystnie na profilaktykę antynowotworową. Wśród kobiet z dziedzicznym ryzykiem zachorowania na raka piersi, które przyjmowały witaminę E w odpowiednich ilościach i prawidłowej formie, zanotowano od 30% do 90% zmniejszenia ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Obecność tokoferolu ƴ lub mieszaniny tokoferoli ƴ i δ przyczynia się również do obumierania komórek nowotworowych raka prostaty. Dzieje się to bez negatywnego wpływu na komórki zdrowe.

Mieszanka tokoferoli daje efekt synergetyczny. Zdaniem badaczy substancja ta skutecznie hamuje rozrost komórek nowotworowych odpowiedzialnych nie tylko za raka prostaty i raka piersi, ale również jelita grubego, wątroby i żołądka. Tokotrienole zaś mogą zapobiegać rozrostowi naczyń krwionośnych w nowotworze (zapobieganie angiogenezie), co zmniejsza przyrost i powstawanie przerzutów.

Holistyczne podejście do zdrowia

Jeszcze do niedawna wzorem zdrowego stylu życia była piramida z 1992 roku stworzona przez Amerykański Departament Rolnictwa. W 2005 roku zespół zajmujący się zdrowym odżywianiem z Harwardzkiej Szkoły Ochrony Zdrowia Publicznego zaproponował nową piramidę zdrowego odżywiania. Model stworzony przez zespół doktora Waltera Willetta zrewolucjonizował myślenie o jedzeniu, kwestionując powszechnie obowiązujące wskazówki dietetyczne. W nowej piramidzie na-turalne suplementy witaminowe są szczególnie polecane – mówi Agnieszka Piskała, dietetyk i ekspert Holistic Polska.

Codzienna dieta nie wystarczy, aby dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych i witamin. Dlatego warto zadbać o odpowiednią suplementację witaminy E – zwanej witaminą młodości lub witaminą życia – potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.