Warto zwrócić uwagę, że decyzja o zastosowaniu probiotyku nie może być przypadkowa. Konieczne jest zastosowanie preparatu w określonej dawce, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach na grupie osób, zgodnie z współczesną metodyką badań klinicznych stosowaną w medycynie. Jest to związane z faktem, że właściwości probiotyku są zależne od przynależności nie tylko do gatunku bakterii, ale także do szczepu.



W ostatnich latach coraz więcej uwagi skupia się na wykorzystaniu probiotyków w różnych jednostkach chorobowych.

Reklama

Zwyczajowo produkty te podawane są w trakcie antybiotykoterapii, aby przeciwdziałać występowaniu zaburzeń składu flory jelitowej, która może spowodować wystąpienie biegunki poantybiotykowej. Przeprowadzono wiele badań, które wykazały skuteczność określonych probiotyków w zapobieganiu występowania biegunki w trakcie i po stosowaniu antybiotykoterapii. Wykazano również skuteczność probiotyków w leczeniu biegunki zakaźnej. Głównym efektem działania było skrócenie czasu trwania biegunki o około jeden dzień.



Probiotyki mogą stać się również metodą leczenia chorób, bardzo często występujących i bez znanego leczenia przyczynowego. Można tutaj wymienić czynnościowe zaparcie stolca, kolkę niemowlęcą oraz przewlekły ból brzucha. Uważa się, że czynnikami etiopatogenetycznymi tych chorób jest nieprawidłowa motoryka przewodu pokarmowego oraz zaburzenie składu flory jelitowej. Wykazano skuteczność leczenia określonymi szczepami probiotycznymi w leczeniu zaparcia stolca w grupie osób dorosłych, jak również u dzieci. Dzięki zastosowaniu probiotyków uzyskano regulację rytmu wypróżnień. Podobny mechanizm działania może być przyczyną ustąpienia objawów kolki u niemowląt, oraz leczenia, bardzo często występującego u dzieci, czynnościowego bólu brzucha.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że zmiana samej postaci preparatu może mieć wpływ na skuteczność leczenia różnych chorób. Wiąże się to z koniecznością ochrony bakterii probiotycznych przed działającymi na nie czynnikami środowiskowymi takimi jak temperatura, uszkodzenia mechaniczne, zmiana pH. Nowym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie technologii podwójnej osłonki. Bakterie znajdują się w kapsułce zbudowanej z dwóch warstw: wewnętrznej, która chroni przed kwaśnym środowiskiem panującym w żołądku oraz zewnętrznej osłaniającej przed działaniem wysokiej temperatury oraz czynników mechanicznych. Poprzednio stosowane rozwiązania (m.in. kapsułka dojelitowa, mikrokapsułki) nie dają całkowitej ochrony przy długiej ekspozycji na szkodliwe czynniki. Jednocześnie warto zauważyć, że preparat z podwójną osłonką wystarczy stosować tylko raz dziennie. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu odpowiedniej ilości bakterii w jednej kapsułce oraz wyższej odporności preparatu na czynniki uszkadzające w organizmie człowieka.

Reklama

Ponieważ preparaty probiotyczne różnią się skutecznością, dlatego, rozważając zakup określonego produktu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, na jakość oraz możliwości, jakie oferuje dana generacja probiotyku. Preparaty z podwójną osłonką wydają się być skuteczną ochroną przed uszkadzającym wpływem czynników środowiskowych na probiotyk. Dzięki temu probiotyki IV generacji, mogą stać się wkrótce jedyną odpowiedzią na coraz większe wymagania, jakie są stawiane tym preparatom we współczesnej medycynie.



Autor:

Agnieszka Wegner, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”