Pracowite pszczoły towarzyszą nam od dawna

Pszczołę już w starożytności ceniono za pracowitość oraz produkty: miód, kit pszczeli i wosk. Początkowo zabierano te produkty dzikim pszczołom, była to jednak czynność trudna i niebezpieczna. Dlatego wraz z przejściem do osiadłego trybu życia, zaczęto hodować pszczoły przy domach.

Co nam dają pszczoły?

Ludzie od niepamiętnych czasów wierzyli w leczniczą moc produktów pszczelich. O ich niezwykłych właściwościach pisali m.in.: Platon, Arystoteles i Hipokrates (ojciec medycyny). W świetle dzisiejszych badań naukowych i obserwacji klinicznych okazuje się, że jest to prawda. Substancje pozyskiwane od pszczół (miód, pyłek kwiatowy, propolis, jad, mleczko i wosk) wykazują wiele właściwości biologicznych, które można wykorzystać w dzisiejszej praktyce lekarskiej.

Czym jest apiterapia?

Apiterapia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem produktami pszczelimi. Podstawę apiterapii stanowi tradycyjna wiedza zbierana przez tysiące lat i poparta najnowszymi badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi.

Zobacz też: Dlaczego warto spróbować apiterapii?

Apiterapeutyki, czyli leki?

Z produktów uzyskiwanych od pszczół wyrabia się produkty lecznicze zwane apiterapeutykami. Pod pojęciem tym uznajemy leki, w których substancją czynną jest ekstrakt z produktów pszczelich jako uznanych surowców wpisanych do urzędowego spisu leków (farmakopei).

Apiterapeutyki oprócz bezpośredniego wpływu, wykazują wiele nieswoistych działań (pobudzanie komórek i tkanek do wzrostu, poprawa metabolizmu, krążenia, stymulacja układu odpornościowego), które pomagają w utrzymaniu zdrowia człowieka.

Produkty pszczele… czyli co?

Do produktów pszczelich zaliczamy: miód pszczeli, pyłek kwiatowy i pierzgę, propolis (kit pszczeli), mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk. Ostatnio prowadzone są badania nad nowym produktem – chityną, uzyskiwaną z osypu zimowego.

Zobacz też: Zioła czy leki chemiczne - co wybrać?

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info

Reklama