Medycyna naturalna coraz popularniejszym hobby?

W naszych czasach ogromne zainteresowanie wśród pacjentów, niemal na równi z medycyną konwencjonalną, budzi medycyna naturalna. Jej wiele działów, opartych na obserwacjach środowiska i ich wpływu na organizm człowieka, pozwoliły na wyodrębnienie się tej dziedziny jako nowego trendu.

Czy mogę odnieść korzyść ze stosowania medycyny naturalnej?

Zawartość substancji leczniczych w wielu produktach czy metodach medycyny naturalnej jest znikoma. To, czy leczenie metodami naturalnymi jest skuteczne, zależy od wielu czynników.

Niektóre mieszanki ziół mogą rzeczywiście dawać efekty. Inne metody są często wykorzystaniem naturalnej odpowiedzi organizmu, która towarzyszy niektórym zajęciom, i w tej sposób np. łagodzeniem bólu.

Tak więc to, czy medycyna naturalna jest właśnie dla Ciebie, zależy głównie od tego, czy wierzysz w jej działanie.

Ziołolecznictwo tradycyjne

W czasach, gdy przemysł farmaceutyczny nie produkował jeszcze leków na taką skalę jak dziś, ludzie musieli radzić sobie sami i stosować to, co dała im natura a co było często niewystarczająco skuteczne. Jednak niektóre z mieszanek ziołowych naszych babek czy prababek stosowane są do dziś w prewencji i leczeniu niektórych schorzeń.

Fitoterapia – medyczny kompromis?

Wykorzystując najnowsze możliwości chemii i biologii rozwinęła się dziedzina zwana fitoterapią, czyli lecznictwem roślinnym. Zawartość substancji leczniczych w roślinach jest potwierdzona naukowo, jednak tzw. kontrolowane stężenie, czyli dawka substancji czynnej, odpowiada za działanie terapeutyczne, a w tym przypadku jest ono bardzo niskie, a czasem również słabo kontrolowane.

Medycyna naturalna wykorzystuje zioła w rozmaitych formach, np. napary, odwary, wyciągi itd.

Stosowanie środków medycyny naturalnej musi zostać skonsultowane z lekarzem lub farmaceutą również wtedy, gdy pacjent stosuje już skuteczne leki konwencjonalne. Takie środki – co ważne! – nie mogą być ponadto stosowane w leczeniu poważnych chorób, np. nowotworowych!

Talasso- i helioterapia?

Leczenie klimatyczne jest również częścią medycyny naturalnej. Wykorzystuje się w nim możliwości adaptacyjne organizmu.

Przykład: zwiększenie stężenia krwinek czerwonych przy przebywaniu na większej wysokości czy pozbywanie się z otoczenia alergizującej substancji poprzez zmianę miejsca pobytu.

Przebywanie na słońcu zwiększa stężenie witaminy D w organizmie, ale nadmierne kąpiele mogą być groźne – powodują bowiem objawy od oparzeń słonecznych po nowotwory skóry.

Co jeszcze proponuje medycyna naturalna?

Stosowane są również terapie kolorami, wodą czy polami magnetycznymi.

Należy jednak pamiętać, że nie mogą zastępować medycyny konwencjonalnej – regularnych badań profilaktycznych, wizyt lekarskich i przyjmowania leków o udowodnionym działaniu! Pamiętajmy również, że nadmierne zainteresowanie tego typu terapiami może doprowadzić do wciągnięcia się w błędne koło nowego kulturowego hobby, a w rezultacie nawet do dezintegracji osobowości…