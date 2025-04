Czy pestki dzikiej róży są trujące?

Spis treści:

Dzika róża (łac. Rosa canina z rodziny Rosaceae) jest kłującym krzewem dorastających do 1-3 m wysokości, który pokrywa się białymi kwiatami, a następnie intensywnie czerwonymi niewielkimi owocami.

Krzew pełni nie tylko funkcję ozdobną, lecz przede wszystkim jest jadalny (można jeść owoce i kwiaty) i stanowi lekarstwo medycyny naturalnej.

Z dzikiej róży powstają konfitury, dżemy, syropy, soki, nalewki, herbaty. Roślina jest stosowana w produkcji kosmetyków. W medycynie dzika różna znana jest z działania przeciwnowotworowego (jest bogata w antyoksydanty), przeciwzapalnego, przeciwmiażdżycowego oraz odchudzającego. Działa również ściągająco, wiatropędnie i przeczyszczająco. Dzika róża najczęściej wykorzystywana jest podczas leczenia infekcji wirusowych, zwłaszcza przeziębień i grypy.

Owoce dzikiej róży są wyjątkowo bogate w witaminę C – już 1-3 owoce zapewniają dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę. Są stosowane w leczeniu lub profilaktyce chorób takich jak cukrzyca, zapalenie stawów i dolegliwości bólowych.

Owoce dzikiej róży zawierają również: garbniki, kwasy organiczne oraz, oprócz witaminy C, witaminy A, B, E, K i kwas foliowy.

Nie ma wielu badań na temat toksyczności pestek dzikiej róży ani doniesień, które odradzałyby zjadanie tych fragmentów owoców. Wiadomo jednak, że pestki dzikiej róży zawierają groźne glikozydy cyjanogenne. Związki te są źródłem jednej z najgroźniejszej dla człowieka toksyn – cyjanowodoru. Jeśli wziąć pod uwagę skład, można uznać, że pestki dzikiej róży są trujące. Nadmiar cyjanowodoru w organizmie wywołuje objawy zatrucia:

Przeważnie jednak nie zjadamy takiej ilości rośliny, aby stanowiła dla nas zagrożenie. Ponadto organizm człowieka potrafi w pewnym stopniu neutralizować toksyczność cyjanowodoru.

Glikozydy cyjanogenne zawarte są również w pestkach jabłek, gruszek, moreli, brzoskwiń oraz migdałach.

Za jadalne uznaje się owoce z pestkami oraz kwiaty dzikiej róży . Owoce dzikiej róży można jeść surowe i po obróbce termicznej. Według brytyjskiej bazy danych zajmującej się roślinami jadalnymi Plant For A Future (PFAF), nasiona dzikiej róży można jeść, jednak należy pamiętać o usunięciu włosków z pestek znajdujących się tuż pod miąższem. Włoski te mogą podrażniać usta i przewód pokarmowy.

Biorąc pod uwagę te ostrzeżenia oraz zawartość cyjanogennych związków, najlepiej samemu rozważyć, czy przed spożyciem owoców dzikiej róży, jednak lepiej pozbyć się z owoców pestek.