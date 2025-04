Spis treści:

Głóg (Crataegus L.) to ciernisty krzew z rodziny różowatych (łac. Rosaceae). Istnieje nawet ponad 1 tys. gatunków tej rośliny. W Polsce naturalnie rośnie przede wszystkim głóg dwuszyjkowy oraz jednoszyjkowy, a także inne gatunki.

Głóg znajduje zastosowanie jako roślina lecznicza. W tradycyjnej medycynie wykorzystuje się owoce głogu, liście i kwiaty. Głównie na dolegliwości układu krążenia. Głóg zawiera flawonoidy, które po kontakcie z enzymami w organizmie wspomagają pracę mięśnia sercowego i rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu zwiększają przepływ krwi i tlenu. Stąd roślina zalecana jest w przypadku miażdżycy, dusznicy bolesnej, nadciśnienia, zastoinowej niewydolności serca, wysokiego poziomu cholesterolu, arytmii.

Z racji łagodnych właściwości wyciszających, głóg polecany jest też na zaburzenia lękowe. Inne lecznicze zastosowania głogu to: niestrawność, astma, zakażenie tasiemcem.

Badania wskazują, że pestki głogu (i innych roślin należących do różowatych) zawierają toksyczne glikozydy cyjanogenne, w tym przede wszystkim amigdalinę. Przemiany tych związków w organizmie powodują uwolnienie trującego cyjanowodoru, który blokuje mechanizmy energetyczne i oddechowe. W rezultacie komórki nie otrzymują odpowiedniej ilości tlenu i może dojść do zatrucia. Stężenie toksycznej substancji zależy od warunków uprawy, klimatu, odmiany, dlatego nie wiadomo z góry jak duże ilości trujących glikozydów, zawiera konkretny głóg.

Objawy zatrucia pestkami głogu to:

W skrajnych przypadkach duże stężenie tych toksycznych związków może doprowadzić do śmierci.

W związku z powyższym, jeżeli jemy owoce głogu, pestki powinniśmy usuwać. Należy uważać, aby owoców głogu nie jadły dzieci, u których objawy zatrucia mogą wystąpić szybciej i mogą być cięższe.

Warto wspomnieć, że w pewnym stopniu nasz organizm posiada zdolność neutralizowania toksyczności cyjanowodoru. Gotowanie, fermentacja, suszenie i moczenie również wpływają na zmniejszenie ilości toksyny w roślinie.

Głóg można spożywać w postaci suszonych liści, kwiatów, świeżych i suszonych owoców, w postaci nalewki, a także gotowych preparatów do kupienia w aptekach i sklepach zielarskich (ekstraktów, wyciągów, kapsułek, syropów).

Nie ma z góry określonego dawkowania głogu. Sugeruje się jednak, że w przypadku:

Chociaż głóg uważany jest za roślinę bezpieczną, to jego przyjmowanie może powodować skutki uboczne. W razie ich wystąpienia, należy przerwać stosowanie rośliny. Do działań niepożądanych należą:

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania, to należy pamiętać, że głóg może wchodzić w interakcje z innymi lekami i substancjami.

Jednym z takich związków jest lek wandetanib (stosowany w onkologii), który w połączeniu z głogiem może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.

Nie powinno się przyjmować głogu z lekami nasercowymi, w tym naparstnicą.

Pamiętając o tym, że głóg ma właściwości uspokajające, nie zaleca się przyjmowania go wraz z innymi lekami o takim działaniu (lekami nasennymi i wyciszającymi).

Lepiej też unikać spożywania głogu w trakcie ciąży i karmienia piersią, ponieważ brakuje badań na temat bezpieczeństwa stosowania głogu w tym czasie.