O ajurwedzie słów kilka

Według ajurwedy, starożytnego hinduskiego systemu medycznego, zależność między ciałem i duchem odgrywa główną rolę w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Tak, jak w innych azjatyckich praktykach, podstawowe znaczenie odgrywa tu energia życiowa – prana.

Ajurweda opiera się na równowadze pomiędzy trzema podstawowymi siłami życiowymi zwanymi doshe.

Jak działają doshe?

Doshe mają następujące działanie:

Vata – odpowiada za ruch w organizmie;

– odpowiada za ruch w organizmie; Pitta – kontroluje trawienie i procesy wytwarzania energii;

– kontroluje trawienie i procesy wytwarzania energii; Kapha – odpowiada za budowę organizmu i jego stabilność.

Gdy jedna z tych trzech sił życiowych zachwieje równowagę organizmu, mamy do czynienia z chorobą.

Według znawców ajurwedy każdy powinien wiedzieć, która z doshy jest u niego dominująca i prowadzić styl życia oraz stosować odpowiednią dietę, które pozwolą utrzymać tę energię w stanie równowagi z pozostałymi.

Skąd się wzięła ajurweda?

Ajurweda liczy sobie około 5.000 lat. W sanskrycie oznacza naukę o długowieczności i życiu. Należy do najstarszych systemów medycznych. Dwa klasyczne podręczniki ajurwedy mają ponad 2.000 lat.

Wraz z wpływami religii buddyjskiej ajurweda dotarła do różnych krajów azjatyckich, w tym także do Chin.

