Domowa apteczka - lipa na kaszel

Lekkie przeziębienia warto leczyć tzw. domowymi metodami. Na pewno nie zaszkodzą, a pomóc mogą.



Przy męczącym kaszlu dobrze jest pić kilka razy dziennie herbatkę z kwiatu lipy albo z czarnego bzu. Szyję i klatkę piersiową należy nacierać olejkiem eukaliptusowym oraz tymiankowym. Wieczorem warto zastosować kąpiele stóp. Do wanny albo do miednicy należy nalać tyle ciepłej wody, żeby sięgała do połowy łydek i wsypać do niej garść soli kuchennej. Teraz wkładamy nogi do wody i powoli dolewamy wrzątku. Kończymy kąpiel, gdy zaczniemy się pocić. Wkładamy na nogi wełniane skarpety i kładziemy się do łóżka.

Źródło: MWmedia