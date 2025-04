Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), zwany zielem świętojańskim to jedno z wyjątkowo silnie działających ziół stosowanych w ziołolecznictwie.

Jeśli czujesz przygnębienie, niechęć do życia, czujesz, że wpadasz w depresję, sięgnij po dziurawiec.

Dziurawiec zwyczajny był już wykorzystywany w czasach Hipokratesa na przełomie V i IV wieku. p.n.e., a Paracelsus, słynny szwajcarski lekarz żyjący w XVI wieku pisał o dziurawcu jako "arnice dla nerwów".

Powód? Ta wieloletnia i bardzo popularna w Europie roślina zielna o wzniesionej do 60 cm łodydze i liściach, które pod światło wyglądają jak podziurawione (stąd jej nazwa), to wyjątkowo skuteczny środek wspomagający leczenie wielu chorób, w tym depresji.

3 sposoby, jak wykorzystać dziurawiec dla zdrowia

Co zawiera dziurawiec zwyczajny?

Ziele dziurawca, którego kwiatostany zbiera się i suszy na początku kwietnia, zawiera przede wszystkim wiele składników uspakajających i bakteriobójczych:

czerwony barwnik zwany hyperycyną

pseudohypericynę

flawonoidy (rutynę i kwercytynę)

hiperozyd

bakteriobójcze garbniki

witaminy A i C

olejek eteryczny

Dziurawiec na depresję

Dziurawiec ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej w postaci:

ziół do zaparzania (jest też składnikiem różnych mieszanek ziołowych)

nalewki

tabletek

Najczęściej:

dziurawiec zmniejsza objawy łagodnej depresji (hamuje rozkład neurotransmiterów i monoaminooksydazy w mózgu, działa jako inhibitor serotoniny)

(hamuje rozkład neurotransmiterów i monoaminooksydazy w mózgu, działa jako inhibitor serotoniny) na bezsenność

do łagodzenia lekkiej migreny

Poza tym ziele dziurawca stosuje się w schorzeniach układu pokarmowego (np. zaburzeniach trawienia i chorobach wątroby), ponieważ:

pobudza tworzenie i wydzielanie żółci

pobudza trawienie

rozkurcza mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych

Poza tym:

działa przeciwzapalnie i dezynfekcyjne

wspomaga gojenie ran

służy do płukania gardła

Przeciwwskazania do stosowania dziurawca zwyczajnego

Ale uwaga!!!!

Dziurawiec wchodzi w interakcje z innymi lekami, jest też zdolny do "wybierania" tych leków z komórek. Zwiększa bowiem aktywność glikoproteiny P, która nie dopuszcza do kumulacji różnych składników w organizmie i doprowadza do ich usuwania z komórek.

Dziurawiec zwiększa też aktywność enzymów wątrobowych, m.in. cytochromu P-450, co przyspiesza metabolizm niektórych substancji, a tym samym zmniejsza ich absorbcję w organizmie.

Należą do nich m.in:

preparaty z żelazem

leki przeciwdziałające arytmii

blokery kanałów wapniowych

statyny

opioidy

glikokortykosteroidy

a także z kofeiną

Niestety, mechanizmy tych reakcji nie są dość dokładnie przebadane, dlatego na wszelki wypadek lepiej nie łączyć terapii dziurawcem z leczeniem innymi preparatami.

Poza tym, jeśli chcemy użyć dziurawca pospolitego do łagodzenia dolegliwości przewodu pokarmowego, należy sporządzać napary wodne. Z kolei wyciągi oleiste najlepiej stosować na rany, ponieważ jej składniki hydrofilne działają ściągająco.

Dziurawca nie powinny też stosować osoby:

z jasną karnacją oraz problemami skórnymi, ponieważ hiperycyna wchodzi w niepożądane reakcje ze światłem i ma działanie fotosensybilizujące

oraz problemami skórnymi, ponieważ hiperycyna wchodzi w niepożądane reakcje ze światłem i ma działanie fotosensybilizujące zażywające leki przeciwdepresyjne (np. MAOI oraz SSRI), ponieważ może dojść do groźnego dla życia zespołu serotoninowego związanego ze zbyt dużą ilością serotoniny w mózgu (dochodzi wówczas m.in. do pobudzenia, halucynacji, wzrostu ciśnienia tętniczego,drgawek, śpiączki a nawet śmierci)

(np. MAOI oraz SSRI), ponieważ może dojść do groźnego dla życia zespołu serotoninowego związanego ze zbyt dużą ilością serotoniny w mózgu (dochodzi wówczas m.in. do pobudzenia, halucynacji, wzrostu ciśnienia tętniczego,drgawek, śpiączki a nawet śmierci) stosujące suplementację trypotofanem i 5-HTP

Szczególnie z terapii dziurawcem powinny zrezygnować osoby po przeszczepach, ponieważ zażywanie go z cyklosporyną A lub takrolimusem zmniejsza ich stężenie we krwi i może prowadzić do odrzucenia przeszczepu.

Dziurawiec a leki antykoncepcyjne

Nie zaleca się też łączenia dziurawca z doustnymi lekami antykoncepcyjnymi, ponieważ substancje zawarte w zielu obniżają stężenie estrogenów i zmniejszają skuteczność tych preparatów. W efekcie może więc dojść do zapłodnienia.

Interakcje z innymi lekami mogą występować nawet dwa tygodnie po zakończeniu terapii preparatami z dziurawcem pospolitym.

