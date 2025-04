Jak to się dzieje?

Należałoby się zastanowić nad pewną rzeczą. Jeśli substancje odżywcze wypełniają przydzielone im funkcje, dlaczego nie wypełniają ich w ten sam sposób w organizmie każdego człowieka? Innymi słowy, dlaczego substancje odżywcze wydają się pomagać pewnej grupie ludzi i zupełnie nie działać w organizmach innej grupy? Czy istnieje może jakaś inna substancja, która warunkuje ich prawidłowe działanie? Czy witaminy, minerały i zioła są wystarczające, by cieszyć się dobrym zdrowiem, czy może są cegłami i cementem, które budują solidny fundament, na którym później wypełniane są inne zadania?

Czym są witaminy?

Spróbujmy zdefiniować pewne terminy. W 1913 roku dr Funk odkrył substancje odżywcze, które nazwał witalnymi aminami (w skrócie witaminami). Bez wnikania w biochemię, okazało się, że witaminy nie są aminami, ale koenzymami, tzn. substancjami pomagającymi enzymom działać. Enzym natomiast jest białkowym biokatalizatorem, który przyspiesza reakcje chemiczne. Bez enzymów reakcje przebiegałyby tak wolno, że niemożliwe by było istnienie życia na ziemi. W ludzkim ciele znajduje się około 3 tysięcy enzymów i zachodzi ponad 7 tysięcy reakcji.

Po co nam enzymy?

Wielu z nas sądzi, że enzymy są zaangażowane tylko w procesy trawienia, a to jest tylko jeden z wielu procesów, w jakich enzymy biorą udział.

Odpowiadają także za:

redukowanie zapaleń,

przywracanie równowagi organizmu, zapobieganie zwłóknieniom,

oczyszczanie krwi,

modulowanie systemu immunologicznego.

Jeśli masz 27 lat...

Ludzki organizm produkuje określoną liczbę enzymów. W wieku 27 lat produkcja enzymów powoli zaczyna słabnąć i związane jest to z procesami starzenia. Psychologia także mówi, że starzeć się zaczynamy od 27. roku życia.

Kiedy mamy około 27 lat produkcja enzymów maleje, w tym momencie pojawiają się bóle i artretyczne zmiany. Nasze naczynia krwionośne i mięśnie zaczynają wiotczeć. Krew staje się coraz gęstsza i tym samym spowalnia się też jej cyrkulacja. System immunologiczny, pod wpływem życia w stresie, także przestaje działać tak sprawnie, jak wcześniej.

Jeśli jesteś starszy/a...

W wieku 35 – 45 lat zmniejszenie produkcji enzymów powoduje zmniejszenie ilości testosteronu i progesteronu. W tym wieku znacznie spada nasza aktywność seksualna i umysłowa, spada masa mięśni i kości oraz ogólny poziom energii.

W wieku 45 lat organizm zaczyna mieć problemy z przyswajaniem substancji odżywczych, które potrzebne są do prawidłowego działania tkanek, w tym wieku często już uszkodzonych. Ponadto w wyniku złego odżywiania, palenia tytoniu, życia w stresujących warunkach, braku ćwiczeń nasza krew jest gęsta jak keczup. Brak prawidłowej cyrkulacji krwi powoduje, że tlen nie dociera już w odpowiednich ilościach wszędzie tam gdzie powinien, a zwłaszcza do naszego mózgu.

Od 50. do 60. roku życia tracimy dużą ilość masy mięśniowej rocznie, więc w wieku 60 lat mamy praktycznie same kości z niewielką ilością mięśni, które pozwalają nam się poruszać, wstawać rano w łóżka, natomiast wstanie z miękkiego fotela zaczyna być problemem.

Gdy kończymy 60 lat, zaczynają kurczyć się nasze wewnętrzne organy. To samo dzieje się z naszym mózgiem.

Jak to zatrzymać?

W jaki sposób możemy odwrócić lub przynajmniej spowolnić te procesy? Co zrobić, aby witaminy i minerały, które trafiają do naszego organizmu działały lepiej?

Spójrzmy na przykłady życia, a właściwie śmierci największych nauczycieli i praktyków zdrowego odżywiania naszych czasów. Dr Paul Kellogg – atak serca, dr Carlton Frederick – rak płuc, dr Pavo Aerola – udar, dr Paul Bragg utonął w wieku 93 podczas surfowania, kiedy to został przypadkowo uderzony i stracił przytomność. Co odróżniało dr Bragga od pozostałych? Jeśli przyjrzymy się sylwetkom i twarzom wszystkich wymienionych wyżej osób zauważymy, że jedni mają nadwagę ciała, inni wyglądają na wycieńczonych. Tylko dr Bragg był przystojnym, dobrze zbudowanym, umięśnionym i pełnym energii mężczyzną mimo swoich 90 lat.

Jeśli utrzymamy wysoki poziom produkcji enzymów od lat młodości, wówczas powstrzymamy negatywne procesy zachodzące w naszym organizmie, będące wynikiem braku dostatecznej ilości enzymów. Spożywając duże ilości owoców i warzyw dostarczamy naszemu organizmowi wielu enzymów, których ten nie produkuje w wystarczającej ilości. To jest właśnie sekret długiego życia dr Bargga, który stosując dietę bogatą w owoce i warzywa, całe życie utrzymywał wysoki poziom enzymów.

Testosteron zachowuje rozmiary, masę i strukturę kości, masę mięśni i co najważniejsze - mózgu. U mężczyzn od 35. roku życia maleje poziom testosteronu, natomiast wzrasta poziom estrogenu. W wieku 50. lat mężczyźni mają więcej estrogenu niż kobiety. Powoduje to u nich depresję, rozdrażnienie, przybieranie na wadze, brak libido. Zwiększony poziom estrogenów, (szczególnie estradiolu) powoduje wyraźny wzrost liczby receptorów wiążących DHT, które przyczyniają się do uszkodzenia prostaty i wypadania włosów.

U kobiet spadek poziomu progesteronu do poziomu równemu 0, przed lub po menopauzie, powoduje podobne skutki, tj.: spadek aktywności umysłowej, depresję, utratę masy kości i mięśni, tycie. Poziom estrogenu wyższy jest niż progesteronu. Wysoki poziom estrogenu sprzyja zachorowaniu na raka piersi czy raka szyjki macicy.

