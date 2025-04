Wszystko zależy od… humorów?

Humory wywodzą się z tzw. trzech trucizn umysłu:

Reklama

ignorancji – (najbardziej pierwotna), czyli uporu, trwania w głupocie i zaślepieniu, niewiedza; z głupoty (tępej, ciężkiej i mrocznej) biorą się zaburzenia flegmy – ciężkiej i lepkiej;

– (najbardziej pierwotna), czyli uporu, trwania w głupocie i zaślepieniu, niewiedza; z głupoty (tępej, ciężkiej i mrocznej) biorą się zaburzenia flegmy – ciężkiej i lepkiej; pożądania – (pragnień, przywiązania, chciwości), których naturą jest „czarowanie” umysłu; wywodzą się stąd wszystkie zaburzenia wiatru, który ma lekką, ruchliwą naturę;

– (pragnień, przywiązania, chciwości), których naturą jest „czarowanie” umysłu; wywodzą się stąd wszystkie zaburzenia wiatru, który ma lekką, ruchliwą naturę; nienawiści – (awersji, agresji), która przypomina ogień i jest źródłem zaburzeń humoru żółci.

Dotykają nas też zaburzenia, które są kombinacją trzech podstawowych trucizn, np. zazdrość i duma.

Zobacz też: Co wiesz o medycynie tybetańskiej?

Co nam daje?

Najwyższe i ostateczne leczenie to według nauk buddyjskich rozwijanie miłości, współczucia i mądrości, zaś terapia medyczna oferuje m.in.:

bogatą psychologię;

ziołolecznictwo;

akupunkturę;

gimnastykę;

masaże.

Reklama

Medycyna tybetańska, tak jak inne wschodnie systemy medyczne, może pomóc głównie w przypadkach typowych, przewlekłych chorób cywilizacyjnych.

W chorobach układu sercowo-naczyniowego np. rezultatem może być zmniejszenie dawek przyjmowanych leków chemicznych. W pewnych sytuacjach, np. w opartych na autoagresji w zespołach reumatoidalnych, leczenie takie umożliwia stopniowe odstawienie szkodliwych, chemicznych farmaceutyków.

Fachowo dobrane preparaty ziołowe nie obciążają organizmu efektami ubocznymi.

Kontakt z medycyną tybetańską umożliwia wielu chorym odsłonięcie głębokich, emocjonalnych źródeł problemów zdrowotnych.

Zobacz też: Jak wykonać akupresurę stóp?

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.