Do celów leczniczych używa się drobnych owoców kopru, które przypominają nasiona. Wykazują one działanie przeciwskurczowe, przeciwzapalne i dezynfekujące.

Koper może być stosowany jako lek wykrztuśny przy nieżytach drób oddechowych. Pomaga także pozbyć się wzdęć lub nadmiernej fermentacji w jelitach. Działa pobudzająco na żołądek.

Herbatka z kopru włoskiego jest polecana dla niemowląt w przypadkach dolegliwości przewodu pokarmowego – zwłaszcza wzdęć i gazów. Z dodatkiem mleka bywa skuteczny przy zwalczaniu objawów grypy i przeziębienia. U karmiących matek odwar z kopru włoskiego i kwiatu lipy wzmaga laktację.

Koper włoski może być także przyprawą. Używa się go jako dodatku do kompotów, a ostatnio pojawił się nawet w składzie soków dla małych dzieci. Ponadto dodaje się go do słodkich sosów, kapusty czy buraczków ćwikłowych. Warto go wypróbować z gotowanymi brokułami, kartoflami w mundurkach lub kalafiorem.

W starożytnej Europie koper włoski był popularny jako afrodyzjak. W medycynie ludowej wywar z nasion kopru stosowano jako środek ogólnowzmacniający, przyspieszający gojenie się ran i na porost włosów.

źródło: MWmedia