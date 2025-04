1. Żurawina

Ma właściwości uniemożliwiające przyleganie bakterii do ścian nabłonka dróg moczowych. Dzięki temu nie mogą się one namnażać. Poza tym jest bogatym źródłem witaminy C i flawonoidów, które poprawiają odporność organizmu.

Stosowanie: zjadaj codziennie garść suszonych owoców żurawiny.

2. Skrzyp polny

Działa antybakteryjnie, moczopędne i zapobiega krystalizacji kamienia w drogach moczowych .

Stosowanie: łyżkę suszonego ziela skrzypu polnego zalej szklanką wody i gotuj 5 minut. Wyłącz ogień i parz pod przykryciem przez kolejne 10 minut. Przecedź.

Pij 3 razy dziennie po szklance.

3. Pokrzywa

Zawiera związki, które wzmacniają układ odpornościowy (flawonoidy, witaminy A, B2, C, E i K oraz minerały), i substancje działające moczopędnie.

Stosowanie: 2 łyżeczki suszonej pokrzywy zalej szklanką wrzątku i parz pod przykryciem 3 min.

Pij 3 razy dziennie po szklance.

4. Korzeń pietruszki

Działa moczopędnie, bo zwiększa przesączanie w kłębkach nerkowych.

Stosowanie: łyżkę rozdrobnionego korzenia pietruszki zalej 1 i 1/2 szklanki wrzątku. Parz pod przykryciem 15 min. Odstaw na 10 min i przecedź.

Pij 2 razy dziennie po 1/4 szklanki.

