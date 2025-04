Są naturalne, pięknie pachną i wspomagają nasze zdrowie, poprawiając też samopoczucie – olejki eteryczne to świetny sposób na to, by zwalczyć bezsenność, wzmocnić organizm, wyciszyć się lub wręcz przeciwnie – pobudzić do działania. Wszystko zależy od tego, jaki olejek wybierzemy!

Reklama

Czym są olejki eteryczne?



Olejki eteryczne to silnie skoncentrowane substancje pozyskiwane z różnych roślin. Używa się ich w aromaterapii, ale mogą być też składnikami domowych kosmetyków. Są pozyskiwane w procesie destylacji składników roślinnych (kwiatów, korzeni, kory, liści, pnączy) lub w procesie destylacji z parą wodną. Dzięki temu w pełni zachowują bogactwo swoich dobroczynnych właściwości.

Olejki eteryczne - jak na nas działają?

Jak stosować olejki eteryczne?



Olejki takie możemy wykorzystać do aromaterapii, czyli leczenia zapachem. Każdy olejek, w zależności od pochodzenia, wykazuje inne właściwości, możemy je jednak mieszać. Zawracajmy uwagę na ulotki informacyjne dołączone do olejków – tam znajdziemy instrukcję, jak ich używać i w jakim celu.

A jak działają? Przykładowo:

sosnowy, eukaliptusowy, melisowy czy anyżowy pomagają w walce z wirusami,

rumiankowy – działa przeciwzapalnie i łagodzi podrażnienia,

nagietkowy – wykazuje działanie przeciwzapalne,

cytrusowe (pomarańczowy, bergamotowy, cytrynowy czy grejpfrutowy) są polecane, jeśli jesteśmy zmęczeni i ospali,

sandałowy – dobry na pękające naczynka,

rozmarynowy – polecany w walce z łupieżem,

z drzewa herbacianego – oczyszcza, dezynfekuje i działa przeciwtrądzikowo,

lawendowy i melisowy to świetny wybór dla osób cierpiących na bezsenność.

Aromaterapia to przede wszystkim kuracja, która pomoże nam przy różnego rodzaju dolegliwościach. Stosowanie olejków eterycznych dla lepszego samopoczucia jest niezwykle proste. Możemy dodać kilka kropli do kąpieli, wykorzystać do masażu lub do aromatyzacji pomieszczeń za pomocą nawilżaczy powietrza czy specjalnych kominków aromaterapeutycznych – mówi Małgorzata Wysokińska, właścicielka marki naturalnych olejków eterycznych Optima PLUS.

Olejki możemy dodawać do kąpieli, do kosmetyków oraz używać ich jako inhalacji lub punktowo (najpierw trzeba się jednak upewnić, czy nie jesteśmy na nie uczuleni!). Zwróćmy też uwagę na kosmetyki z dodatkiem olejków eterycznych, które pomogą nam się wyciszyć w kąpieli czy zadbać o skórę.

Redakcja poleca olejki i kosmetyki z olejkami: olejki eteryczne Optima Plus, kosmetyki Purite Selected, peeling Seaweex Shimmer Scrub, Alqvimia Olejek do ciała Królowej Egiptu, sole do kąpieli z lawendą Isana oraz mydło roślinne z olejkiem z lawendy Alterra.

Reklama

Jak stosować olejki eteryczne?