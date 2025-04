Syrop na mokry kaszel



suszone liście miodunki (10g)

suszony tymianek (10g)

laseczki z soku lukrecji (5g)

suszone kwiaty pierwiosnka wiosennego (5g)

nasiona anyżu (5g)

woda (750ml)

płynny miód (500g)

Podgrzewamy wodę z laseczką lukrecji aż się rozpuści. Mieszamy zioła i nasiona, a następnie dodajemy je do gorącego soku z lukrecji. Po 10 minutach odcedzamy. Odcedzony płyn wlewamy do garnka i dodajemy miód. Ostrożnie i powoli podgrzewamy mieszankę, aż zacznie wrzeć. Studzimy, a później wlewamy do wysterylizowanych butelek z ciemnego szkła i zatykamy korkiem.

5-6 ml syropu pijemy 6 razy dziennie, aż ustąpią objawy.

Syropy na kaszel i chrypkę

Z cebulą, czosnkiem i cytryną

W słoiku układamy warstwami plasterki cebuli, drobno pokrojony czosnek i miód spadziowy i lipowy. Słoik szczelnie zakręcamy (by nie ulotniły się lecznicze olejki) i odstawiamy w ciepłe miejsce na trzy godziny, aby czosnek i cebula puściły sok. Pijemy łyżkę syropu trzy razy dziennie po posiłku.

Z aloesem

Kilka liści aloesu dokładnie umyć, wysuszyć i włożyć do lodówki na kilka dni. Potem zmiksować lub przepuścić przez maszynkę do mięsa. Miazgę aloesową zmieszać z miodem w stosunku 1:2, czyli np. 100 g miazgi i 200 g miodu. Całość podgrzewać do wrzenia, ale nie gotować. Mieszaninę odstawić do chłodnego miejsca. Następnego dnia ponownie podgrzać do wrzenia. Przecedzić przez gęste sito lub gazę. Słoik szczelnie zakręcić.

Pić po 1 łyżeczce 2 razy dziennie – na czczo i przed obiadem.

