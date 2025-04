Wszystkie leki i preparaty ziołowe powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami. Choć mogą wydawać się "bezpieczniejsze" od farmaceutyków, ich niewłaściwe dawkowanie może skończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Jest jednak kilka ziół, które wydają się nie wywoływać żadnych działań niepożądanych. Oto one!

1. Liście mięty pieprzowej

Składniki zawarte w liściach mięty pieprzowej mają działanie przeciwbakteryjne, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i pomagają niwelować przykre dolegliwości gastryczne. Ze względu na zawarty mentol, mięta pieprzowa bywa używana do inhalacji (np. podczas infekcji górnych dróg oddechowych), ma też szerokie zastosowanie w preparatach do higieny jamy ustnej.

2. Nasiona kopru

Napar z nasion kopru ma działanie uspakajające, wspiera prawidłowe procesy trawienne i w niewielkim stopniu wpływa na obniżenie ciśnienia krwi. Pomaga również w walce z kolkami (m.in. dlatego u maluchów stosuje się herbatki koperkowe), problemami trawiennymi i wzdęciami. Ze względu na swoje właściwości antyseptyczne, może być stosowany w postaci okładów na oczy lub zmienioną chorobową skórę.

3. Nasiona kozieradki

Nasiona kozieradki działają przeciwzapalnie i osłonowo na błony śluzowe przewodu pokarmowego i skórę. Ze względu na to wykorzystuje się je jako środek łagodzący np. w chorobie wrzodowej (wewnętrznie) oraz stanach zapalnych skóry (zewnętrznie np. przy egzemie, czyrakach). Kozieradka może być również pomocna w obniżaniu stężenia cholesterolu oraz glukozy we krwi.

Czy warto stosować czystek? Poznaj opinie internautów!

4. Kwiaty prawoślazu

Wyciąg z kwiatów prawoślazu wysokiego (inne nazwy to malwa czarna, malwa różowa, malwa wysoka) działa osłonowo na błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Osłabia odruch kaszlu i wpływa na rozrzedzenie zalegającej wydzieliny, przez co odkrztuszanie staje się łatwiejsze. Wyciągi z kwiatów malwy mogą być również przydatne w pobudzaniu krwawienia miesięcznego u kobiet.

5. Sok z aloesu drzewiastego

Miazga pozyskana z liści aloesu drzewiastego stosowana jest jako środek wspomagający łagodzenie bólu towarzyszącego uszkodzeniu lub stłuczeniu skóry. Warto pamiętać, by nie mylić aloesu drzewiastego z innymi odmianami np. z aloesem zwyczajny czy zbrojonym, które mają silne działanie przeczyszczające i nie są wskazane dla dzieci.

6. Korzeń mniszka

Pozyskany z korzenia mniszka sok lub wyciąg wykorzystuje się jako środek wspomagający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. To ze względu na jego właściwości żółciopędne oraz przeciwskurczowe wobec pęcherzyka i przewodów żółciowych, co ułatwia przepływ żółci z pęcherzyka do dwunastnicy.

7. Koszyczek rumianku

Ciężko przecenić lecznicze właściwości tej rośliny. Zwalcza kolki, łagodzi bóle miesiączkowe, a płukanki i okłady świetnie sprawdzają się w łagodzeniu większości stanów zapalnych: od zapalenia spojówek, przez zapalenie gardła, infekcje intymne czy skórne. Ze względu na brak niepożądanych skutków ubocznych, rumianek można stosować również profilaktycznie, np. przy skłonności do częstych infekcji intymnych.

To, że powyższe zioła nie wywołują niepożądanych efektów ubocznych nie oznacza, że można stosować je bez żadnych ograniczeń. Tak jak wszystkie leki i środki o właściwościach leczniczych należy stosować je zgodnie z zalecaniami, a w przypadku osób chorych, zażywających leki, kobiet ciężarnych i karmiących oraz dzieci najlepiej po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

