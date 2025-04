Choć klimakterium jest uwarunkowane genetycznie, to każda z nas przechodzi przez ten etap indywidualnie. Przytyłaś? Nie możesz spać? Pocisz się? Jesteś drażliwa, płaczliwa i ciągle zmęczona? To mogą być pierwsze sygnały menopauzy. A przecież to naturalny proces przekwitania. Charakteryzuje się zaburzeniem, a później całkowitym zanikiem miesiączki. Wynika to ze spadku poziomu żeńskich hormonów. Pojawia się zazwyczaj między 45. a 55. rokiem życia. I choć niekiedy odczuwamy totalną rewolucję, to specjaliści zapewniają, że jest to przejściowe i przy odpowiednim dbaniu o siebie, odkryjemy więcej plusów niż minusów. Przykrych konsekwencji jest wiele, ale jeśli spojrzymy na to z drugiej strony, przekonamy się, że menopauza to nie tylko burza hormonów, ale również zmiany emocjonalne, które niekoniecznie muszą się nam źle kojarzyć.

Reklama

Czy menopauza może mieć... plusy?



Najważniejsza jest świadomość tego, z czym wiąże się proces menopauzy i znalezienie w nim złotego środka. Skoro nie jesteśmy w stanie wygrać z upływającym czasem, musimy nauczyć się czerpać z tego korzyści.

Poniżej przedstawimy 3 plusy, które niesie za sobą przekwitanie:

1. Celebrowanie swojej kobiecości

Dzieci odchowane, więc teraz w końcu masz więcej czasu, by zadbać o siebie. To idealny moment na pielęgnowanie ciała, zadbanie o urodę i zdrową dietę. Regularne stosowanie kosmetyków i zabiegów pielęgnacyjnych nie tylko cię odpręży, ale przede wszystkim sprawi, że poczujesz się pięknie i kobieco. Szczególną uwagę zwróć na te, które zawierają witaminę A, C i E, a także cynk i selen. Dzięki temu utrzymasz nawilżoną, pełną blasku skórę. Zwróć uwagę także na to, co jesz. W tym wypadku pomaga dieta bogata w warzywa strączkowe i owoce. Wybieraj wapń, nabiał oraz produkty pełnoziarniste. Co drugi dzień zaserwuj sobie na obiad rybę. To najbogatsze źródło kwasów omega-3. Natomiast kawę zastąp herbatkami ziołowymi.

2. Więcej czasu dla siebie

To doskonały moment, żeby nadrobić zaległości! Być może do tej pory nie miałaś zbyt wiele czasu na własne przyjemności, lekturę, czy spotkanie z przyjaciółką. Może masz jakieś nadal niespełnione marzenie? Teraz jest na to czas! Zmodyfikuj swój plan dnia i bądź aktywna! Treningi z córką lub przyjaciółką to idealny pomysł na zdrowe spędzanie wolnego czasu. Wystarczy zaledwie 30-40 minut ćwiczeń aerobowych, przynajmniej 3 razy w tygodniu. Dzięki temu zachowasz swoją energię i pozytywny nastrój.

3. Wysokie poczucie własnej wartości

Po 50-tce kobiety zaczynają doceniać swoją życiową mądrość. Akceptacja etapu starzenia się jest bardzo istotna w utrwaleniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Kobiety po menopauzie mają większe poczucie kontroli nad swoim życiem. Z wiekiem stajemy się również bardziej asertywne i co ważne, skupiamy się przede wszystkim na sobie, przestając spełniać cudze wymagania.

Poznaj suplementy Doppelhertz

Na rynku możemy spotkać wiele produktów wspierających kobiety w okresie przekwitania. Ale czy wszystkie mogą przynieść ulgę i pomóc przetrwać gorszy czas? Wzięłyśmy pod lupę nowości od marki Doppelhertz: Aktiv-Meno FORTE oraz Aktiv Meno COMPLEX! Preparaty te są dostosowane do potrzeb każdej kobiety i mogą pomóc złagodzić przykre objawy menopauzy.

Pierwszy to Aktiv-Meno FORTE. Przygotowany dla kobiet po 40. roku życia, które zmagają się z nadmierną bezsennością oraz łatwo się denerwują. Ponadto mogą pomóc łagodzić uderzenia gorąca i wzmocnić kości. Zawarty w nim wyciąg z szyszek chmielu hamuje nadmierne pocenie się i ułatwia zasypianie.

Natomiast drugi produkt to Aktiv Meno COMPLEX. W jego skład wchodzi: koniczyna, wiesiołek i magnez. Polecany do stosowania przy zaburzeniach koncentracji i łatwej męczliwości w okresie po menopauzie. Może wspomagać także serce i układ krążenia oraz poprawić pamięć. Wspomniany wcześniej olej z wiesiołka sprzyja zachowaniu zdrowego wyglądu skóry. Natomiast cynk i biotyna dbają o mocne, lśniące włosy i prawidłowe funkcje skóry.

Pamiętaj, menopauza to nie koniec świata, ani kobiecości! Jesteś piękna w każdym wieku, nieważne czy przed, w trakcie, czy po menopauzie.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Doppelhertz