Dziedzictwo Evelyn przetrwało inspirując i jednocząc naszych pracowników, konsumentów i partnerów we wspólnym celu wcielania w życie jej pionierskiej wizji. Do jej pomysłów należą nie tylko różowe iluminacje najsłynniejszych budynków w stolicach miast, aby zwrócić uwagę świata na temat zdrowia piersi, ale także liczne akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki piersi, prowadzone już od lat 80. i 90. Dziś kampania stanowi świadectwo tego niezłomnego zaangażowania Evelyn i roli Estée Lauder Companies jako lidera w walce z rakiem piersi. To nie tylko

największa inicjatywa odpowiedzialności społecznej, ale również przykład globalnego zaangażowania w troskę o zdrowie kobiet.

Do dziś Estée Lauder Companies oraz Fundacja Grupy Estée Lauder przeznaczyły ponad 144 mln USD na badania ratujące życie, edukację i opiekę medyczną - z czego ponad 114 mln USD zostały przeznaczone na działalność badawczą finansowaną przez Fundację na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (Breast Cancer Research Foundation (BCRF)). Dzięki temu sfinansowano przełomowe odkrycia, które zmieniły sposób diagnozowania i leczenia choroby.

Reklama

„Razem odważniejsze” – lokalny kontekst kampanii

Lokalnym przesłaniem kampanii w Polsce jest zachęta: „Razem odważniejsze”. Bo choć kobiety wiedzą, że powinny się badać, często odkładają to z lęku, wstydu czy poczucia osamotnienia. Nasza kampania przypomina, że odwaga nie musi być w nas - wystarczy, że mamy ją obok. Wsparcie innych kobiet, rozmowa i wspólne działanie sprawiają, że łatwiej przełamać strach i zrobić krok ku zdrowiu. Do tego

namawiamy.

Produkty oznaczone Różową Wstążką – piękno, które pomaga

Na całym świecie marki kosmetyczne należące do Estée Lauder Companies z dumą wspierają misję budowania świata wolnego od raka piersi i zbierania funduszy dla lokalnych fundacji walczących z rakiem piersi. Dlatego w tym roku brandy takie jak Estée Lauder, Clinique i Bobbi Brown – przygotowały produkty oznaczone Różową Wstążką, z których część dochodu (od 20% do 50% sugerowanej ceny detalicznej) zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Piękniejsze Życie” oraz Międzynarodowego Centrum Chorób Dziedzicznych przy Pomorskim

Uniwersytecie Medycznym.

Kampanię oraz misję walki z nowotworem, który w Polsce dotyka tak wielu kobiet, wspierają także Douglas i Sephora, angażując się w promocję oraz sprzedaż produktów oznaczonych Różową Wstążką. Do grona partnerów inicjatywy, regularnie wspierających jej działania, należą również Polskie Linie Lotnicze LOT, Medicover, WITTCHEN oraz Hotel Raffles Europejski Warsaw.

W tym roku do grona Partnerów dołącza także marka L37, która zaprojektowała różowy brelok w kształcie różowej wstążki po to, aby codziennie przypominać noszącym go kobietom o regularnych badaniach. Dochód ze sprzedaży tego gadżetu zostanie w całości przekazany na Fundację “Piękniejsze Życie”.

Mat. prasowe

Dlaczego to ważne?

Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet na świecie. Wczesne wykrycie daje 91% szans na przeżycie co najmniej 5 lat - to statystyka, która pokazuje, jak ważna jest profilaktyka. Te dramatyczne dane statystyczne jasno i wyraźnie pokazują dlaczego misja Estée Lauder Companies nie dobiegła jeszcze końca. Choroba odciska na nas wszystkich niezatarte, choć różne piętno, stąd tak ważne jest szerzenie świadomość znaczenia profilaktyki i wczesnego wykrywania choroby. Razem możemy więcej. Estée Lauder Companies wierzy, że zjednoczenie, siostrzeństwo, solidarność i wspólne działanie są najważniejszą siłą kobiet w Polsce. Właśnie dlatego tegoroczna kampania mówi nie tylko o “Pięknym Zjednoczeniu w Walce, by pokonać Raka Piersi”, ale także o potrzebie kobiet do wspierania się nawzajem oraz

byciu „Razem odważniejszymi”. Wspólnie możemy doprowadzić do rzeczywistych postępów, dzięki którym kobiety na całym świecie będą bardziej uświadomione w temacie zdrowia piersi i wyposażone w możliwości prowadzenia lepszego i zdrowszego życia.

#RazemOdważniejsze #CzasPokonaćRakaPiersi #BreastCareisSelfcare

Reklama

Materiał promocyjny marki Estée Lauder Companies