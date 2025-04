Miesiąc Wiedzy o Raku Piersi, obchodzony co roku w październiku w krajach na całym świecie, pomaga zwiększyć uwagę i świadomość wczesnego wykrywania i leczenia, także w zaawansowanych stadiach choroby. Rak piersi jest zdecydowanie najpowszechniejszym nowotworem u kobiet na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.[1] Niemal co piąta polska pacjentka onkologiczna choruje właśnie na raka piersi, a u co trzeciej z nich rak piersi rozprzestrzenił się na inne narządy, stając się postacią przerzutową.[2] U ok. 5-10% kobiet rak piersi rozpoznawany jest od razu w stadium zaawansowanym.[3] 13 października to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zaawansowanego Raka Piersi. Nie bez powodu wyszczególniono ten dzień spośród innych w październikowym kalendarzu – ta grupa pacjentek potrzebuje dopasowanego do ich sytuacji zdrowotnej wsparcia.

Zaawansowany rak piersi – co oznacza diagnoza?

Zaawansowany rak piersi jest terminem używanym do opisania zarówno miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego raka piersi, jak i przerzutowego raka piersi. Uogólniony (rozsiany) rak piersi jest najbardziej zaawansowaną postacią tego nowotworu (wg klasyfikacji TNM jest to nowotwór w stopniu IV) i oznacza obecność przerzutów odległych, np. w kościach, płucach, wątrobie lub mózgu.

Jak aktualnie leczy się raka piersi?

Kiedy usłyszysz diagnozę, w twojej głowie pojawi się mnóstwo pytań dotyczących możliwych terapii i rokowania. Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, więc twoje leczenie może nie być takie samo, jak w przypadku innej osoby z rakiem piersi. Należy porozmawiać z lekarzem o tym, jakie leczenie jest dla ciebie odpowiednie. Celem terapii jest przedłużenie życia przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej jego jakości. Medycyna nieustannie się rozwija - pacjentki mają znacznie więcej możliwości leczenia niż jeszcze kilka lat temu, a więc ich życie może być dłuższe i bardziej komfortowe.

Większość kobiet z rakiem piersi w IV stopniu zaawansowania jest leczonych głównie terapią systemową. Może to obejmować terapię hormonalną, chemioterapię, terapię celowaną lub ich kombinację. Aby zapobiec objawom lub je leczyć, można również zastosować miejscowe metody leczenia takie jak chirurgia lub radioterapia. Leczenie często może zmniejszyć guzy (lub spowolnić ich wzrost), złagodzić objawy, zmniejszyć odczuwanie bólu.

Znajomość receptorów hormonalnych

Podczas diagnostyki raka piersi ważne jest nie tylko określenie stopnia jego zaawansowania w skali od 0 do 4. Ocena stanu receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2 dokonana z biopsji gruboigłowej guza pierwotnego lub przerzutu pomaga lekarzom zdecydować, jakie leczenie wybrać. Wyróżnia się następujące główne podtypy biologiczne raka piersi:

HORMONOZALEŻNY (w tym następujące podtypy: LUMINALNY A, LUMINALNY B (HER2-ujemny), LUMINALNY B (HER2-dodatni)

HER2-DODATNI (NIELUMINALNY)

POTRÓJNIE UJEMNY

Sytuacja polskich pacjentek

Wraz z rosnącą potrzebą uświadamiania, czym jest nowotwór piersi z przerzutami i jak wspierać chore, bliskie nam kobiety, powstała kampania społeczno-edukacyjna „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej”. Na zlecenie firmy Novartis powstał także szczegółowy raport pt.: „Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa”.

„Mądre kampanie edukacyjne mogą pozytywnie wpłynąć na postrzeganie przez chorych siebie w tej trudnej sytuacji. Kampania „Zawansowany rak piersi. Wiem więcej!” może odegrać znaczącą rolę. Z zadowoleniem przyjmuję przygotowany w ramach tej kampanii raport. Może on być dobrym źródłem informacji nt. świadomości społecznej, wsparcia chorych, ich bliskich i opiekunów oraz poziomu świadczeń medycznych.” – mówi dr hab. n. med. Barbara Radecka (Wydział Lekarski Uniwersytet Opolski w Opolu).

Wnioski płynące z raportu mogą napawać optymizmem, jednak pokazują także, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia oraz jak ważna jest edukacja kobiet i ich bliskich. Większość spośród wszystkich uczestniczek badania (65%) nie wie, jaki podtyp nowotworu został u nich zdiagnozowany. Ponad połowa uczestniczek badania określa poziom swojej wiedzy o leczeniu przerzutowego raka piersi jako średni – wiem ani dużo, ani mało (51%). Tymczasem wiedza może stać się sprzymierzeńcem w zmaganiu się z chorobą.

Na pytanie „Co było dla Pani, poza zdrowiem, największą stratą związaną z zachorowaniem na przerzutowego raka piersi”, połowa uczestniczek badania wskazała na zmiany w wyglądzie i poczucie utraty kobiecości. To pokazuje, jak ważne jest wsparcie psychiczne i bliskość rodziny w czasie leczenia zaawansowanego raka piersi. Z raportu możemy się też dowiedzieć, jak zmienia się sytuacja finansowa kobiet ze zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem piersi i jak wiele z nich nie może wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych.

Jeśli zmagasz się z zaawansowanym rakiem piersi lub choroba dotknęła bliską ci osobę, wejdź na stronę www.zaawansowanyrakpiersi.pl. Zapoznaj się z najnowszym raportem, informacjami na temat nowotworu z przerzutami oraz problemami, z którymi mierzą się chore.

Artykuł powstał z udziałem marki Novartis

