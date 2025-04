Budzisz się, otwierasz oczy i... korzystasz z nich aż do późnych godzin nocnych. Dokładniej do tej pory, gdy zaśniesz. Zmysł wzroku towarzyszy nam praktycznie non stop. To dzięki niemu możemy cieszyć się pięknem tego świata, pracować czy rozwijać swoje pasje. Niezależnie od tego, jaki styl życia prowadzimy, z oczu korzystamy niezwykle intensywnie. Za sprawą nowoczesnych technologii to "używanie" wzroku jest jeszcze silniejsze.

A czy pozwalasz swoim oczom odpocząć, zregenerować się i odetchnąć? Jak wygląda twoja higiena zmysłu wzroku?

Oczy też potrzebują odpoczynku

Sporo mówi się o work life balanse, a także o tym, że nasze ciało i umysł potrzebują czasu na regenerację. To wszystko prawda. Jednak w tym wszystkim zapominamy o zmyśle, który pomaga nam funkcjonować, poznawać świat i cieszyć się jego pięknem. Warto sobie uzmysłowić, że nasze oczy (podobnie jak my sami) też się męczą. Bywają wycieńczone codzienną pracą, a nawet tym, co dla nas samych może być relaksem (np. czytaniem książek czy oglądaniem filmu). To dlatego o zmysł wzroku trzeba dbać.

Kiedy oczy męczą się najbardziej i jak rozpoznać problem?

Każda sytuacja, która wymaga intensywnego skupienia wzroku w stałym punkcie, może mocno wpłynąć na zmysł wzroku. To dlatego patrzenie w ekran, czytanie książki czy prowadzenie auta tak bardzo męczą oczy.

Najczęstszymi objawami tego są:

zaczerwienienie

łzawienie

swędzenie

pieczenie

Jak dbać o oczy?

Przede wszystkim należy dać oczom odpocząć. W tym celu możesz rozważyć następujące aktywności.

Pozwól sobie na przerwy podczas pracy przed komputerem.

Jak najczęściej spoglądaj w dal, najlepiej przez okno, by dać oczom wytchnienie. Nie zapomnij też o spacerach na świeżym powietrzu.

Stosuj nawilżające krople do oczu, które odbudowują film łzowy chroniący rogówkę.

Zadbaj o odpowiednie oświetlenie - nie czytaj przy zgaszonym świetle czy w półmroku.

Pamiętaj o właściwe nawilżenie pomieszczenia.

Umieść monitor na właściwej wysokości, ustaw odpowiednią dla siebie wielkość liter oraz kontrast ekranu.

Raz na jakiś czas "zabierz swoje oczy do lekarza", by zbadał, czy nie potrzebujesz okularów lub szkieł kontaktowych.

Akcja #GodzinaDlaOka



Marka Hyal-Drop w tegorocznej kampanii zwraca uwagę na różne style życia oraz potrzeby konsumentów. Akcja #GodzinaDlaOka będzie początkiem społecznej dyskusji o konieczności dania naszym oczom wytchnienia i zainspiruje do działania.

Idea #GodzinaDlaOka powstała w trosce o zmysł wzroku. Jej celem jest uświadomienie, że o oczy warto dbać. Marka Hyal-Drop wie, jak to robić skutecznie! Z pomocą wykwalifikowanych specjalistów z zakresu okulistyki przygotowano ekspercki poradnik, w którym znaleźć można praktyczne wskazówki dotyczące ochrony oczu. Poza uniwersalnymi propozycjami, pojawią się też precyzyjnie dopasowane do konkretnych grup wiekowych, a także w zależności od stylu życia czy wykonywanego zawodu.

Poradnik szczęśliwego oka znajdziesz TU!

Materiał powstał z udziałem marki HYAL.