Przyczyn ZSO jest bardzo wiele i co więcej, mogą przydarzyć się osobom w różnym wieku. Rozwój najnowszej technologii – komputery, tablety, klimatyzacja – mają po części wpływ na nasze oczy. Coraz częściej to one, a nie wiek, odpowiadają za Zespół Suchego Oka. Jak możemy chronić swoje oczy? Jakie krople do oczu wybrać?

Reklama