Ile czasu dziennie spędzasz prze monitorem? 8 godzin w pracy? A może trochę więcej, bo oprócz tego korzystasz zapewne z telefonu lub oglądasz programy telewizyjne. Ekrany towarzyszą nam na każdym kroku. Efekt? Nasze oczy na tym tracą. Mamy coraz słabszy wzrok, a coraz więcej osób narzeka na zespół suchego oka. Co to takiego i jak poradzić sobie z tym problemem?

Zespół suchego oka - przyczyny

Masz problem z oczami? Odczuwasz ciągłe pieczenie, a twoje spojówki są zaczerwienione? To może być zespół suchego oka, czyli schorzenie polegające na braku odpowiedniego nawilżenia oka, spowodowane przerwaniem filmu łzowego. Oto najczęstsze przyczyny tej choroby:

zbyt mała ilość łez

wpływ środowiska

alergie

choroby i leki

zbyt długa praca przy komputerze

długa jazda samochodem

zadymione pomieszczenia

klimatyzacja

choroby spojówek

ciąża

podeszły wiek

używanie nieodpowiednich soczewek



Objawy występowania zespołu suchego oka

Zespół suchego oka objawia się zwykle zaczerwienieniem oraz uczuciem drapania, pieczenia lub swędzenia oka. Wiele osób dodatkowo skarży się na uczucie piasku pod powiekami lub obecności ciała obcego w oku. Do objawów suchego oka zalicza się też uczucie zmęczenia oka i nadmierne łzawienie.



Jak poradzić sobie z zespołem suchego oka?

Ciągłe zaczerwienienie i uczucie drapania nie pozwalają Ci normalnie funkcjonować? Zastanawiasz się, jak pomóc oczom w zespole suchego oka? Ulgę przynoszą nawilżające krople i maści do oczu. Wszystko dlatego, że niedostateczne nawilżenie oczu jest nie tylko nieprzyjemne, ale zwiększa też ryzyko zapalenia rogówki i/lub spojówki, a nieleczone może skutkować poważnym uszkodzeniem wzroku.

Jakie krople do oczu wybrać?

Zanim zdecydujesz się na krople do oczu, koniecznie odpowiedź sobie na kilka pytań. Zastanów się od kiedy występują u Ciebie objawy zespołu suchego oka? Jak bardzo nasilone są to objawy? Czy występuje u Ciebie nietolerancja na wybrane leki i czy nosisz soczewki kontaktowe?

Gdy już odpowiesz sobie na te pytania, to przystąp do wyboru kropli do oczu.

Które krople do oczu wybrać?

Lekarze i okuliści polecają krople HYLO CARE®. Czym się wyróżniają? Połączenie wysokiej jakości kwasu hialuronowego i dekspantenolu w nawilżających kroplach do oczu HYLO CARE® idealnie spełnia potrzeby suchych i nadwyrężonych oczu. Krople do oczu HYLO CARE® służą do nawilżania i pielęgnacji powierzchni oka, wspomagają gojenie uszkodzeń rogówki i spojówki powstałych również w następstwie zabiegów operacyjnych.

Krople do oczu HYLO CARE® nawilżają i odpowiednio pielęgnują oczy. Możesz je stosować podczas noszenia soczewek. Krople są wyjątkowo łagodne, ponieważ nie zawierają fosforanów ani konserwantów. Do tego są proste w aplikacji, a ekonomiczne opakowanie pozwala stosować krople nawet przez 6 miesięcy od pierwszego użycia.

