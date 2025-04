W obliczu realnego zagrożenia lub sytuacji tak właśnie postrzeganej, ciało ludzkie reaguje mechanizmem walki bądź ucieczki. Do każdej z tych reakcji niezbędna jest energia, która ma wprawić ciało w ruch. Dlatego tak ważne jest to, co człowiek zjada, gdyż stanowi to podstawowe źródło energii. W sytuacji stresowej ciało uwalnia zmagazynowaną energię, aby poradzić sobie z sytuacją napięcia.

Jedzenie, które wywołuje stres?

Istnieje jednak szeroka gama pokarmów, które wywołują stres! Wszystkie pokarmy, które powodują gwałtowny skok poziomu cukru, należą do tej grupy. Kiedy człowiek jest zestresowany, wzrasta łaknienie, apetyt na cukier i tłuszcze (lody, czekolada i inne poprawiające nastrój przekąski). Przez większość dnia można się obejść bez jedzenia, ale „relaksując” się wieczorem przed telewizorem, zajadamy się takimi „poprawiaczami humoru”.

Dzieje się tak ze względu na stres i podwyższony poziom kortyzolu w ciągu dnia pracy. Pokarmy bogate w węglowodany i tłuszcze działają kojąco, uspokajająco oraz przeciwdepresyjnie. Zwiększają poziom serotoniny i endorfin w mózgu, które ulegają obniżeniu na skutek większego stężenia kortyzolu. Co ciekawe, kombinację węglowodanów i tłuszczów znaleźć można jedynie w przetworzonych produktach wytwarzanych przez ludzi. Owszem, pokarmy takie dostarczają kojących, wyciszających i miłych wrażeń, a tego człowiek oczywiście chciałby doświadczać jak najczęściej.

Czytaj także: Czym jest depresja sezonowa i jak sobie z nią radzić?

Stres i wysoki poziom kortyzolu zmuszają do sięgania po tego typu produkty częściej, co prowadzi do wysokiego stężenia insuliny, gromadzenia tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha i wzrostu wystąpienia cukrzycy, chorób serca i nowotworów.

Pod wpływem silnego stresu i ogólnego osłabienia, ludzie sięgają po kawę i napoje energetyczne (dodatkowo słodzone). Połączenie kofeiny i stresu zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Często nawet niewielka dawka kofeiny działa na organizm nawet do dwunastu godzin! Mitem jest uodpornienie na wpływ kofeiny. Nie jest prawdą, że skoro człowiek wypija trzy kawy dziennie, to po pewnym czasie jest na nią uodporniony. Należy stosować umiar: najlepiej pić jedną-dwie kawy dziennie (nie więcej) i zrezygnować z napojów energetycznych.

Co jeść w stresie?

Co w takim razie warto jeść, aby łagodzić skutki stresu? Przede wszystkim nie jadać pokarmów, które powodują duże wahania cukru we krwi. Zrezygnować z „zapychaczy”: hamburgerów, batoników, cukierków. Jeść regularnie, najlepiej pięć posiłków dziennie, bogatych w białko (nabiał, białe mięso) i tłuszcze omega – 3 i omega – 6, a także w naturalne węglowodany (owoce i warzywa).

W okresach dużego obciążenia psychicznego i fizycznego można także sięgnąć po substytuty w postaci magnezu, witaminy B6 i B12 oraz kwasu foliowego, które przeciwdziałają wyczerpaniu, stabilizują rytm serca i ciśnienie krwi.

Utrzymanie takiej diety wymaga wysiłku, ale chroni zdrowie, zapewnia większy spokój i lepszy nastrój.

Polecamy: Marchewka czy batonik, czyli zapobiegamy cukrzycy

Reklama