Trening autogenny jest jednym z najbardziej popularnych treningów relaksacyjnych, który opracował niemiecki lekarz psychiatra i psychoterapeuta Johannes Heinrich Schultz.

Trening autogenny składa się z 6 etapów i polega na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń, z których każde ma wywołać określone odczucia w ciele. Podstawowe z nich to uczucie ciężaru i ciepła. Wywoływanie wrażenia ciężkości prowadzi do rozluźnienia mięśni, a ciepła do rozszerzenia naczyń krwionośnych i lepszego ukrwienia tkanek. Dzięki temu udaje się wprowadzić organizm w stan głębokiej relaksacji.

Celem treningu jest też spowolnienie pracy serca, wyrównanie oddechu oraz skupienie się na wewnętrznych doznaniach zamiast na bodźcach zewnętrznych. Zatem w każdym zakresie przynosi efekt przeciwstawny stresowi. Poprzez regularnie wykonywane ćwiczenia można nabyć umiejętność łatwiejszego wprowadzania ciała i umysłu w stan odprężenia. Trening można wykonywać samodzielnie w domu.

Trening autogenny jest polecany w przypadku:

Trening autogenny Schultza może być stosowany jako element psychoterapii.

Trening autogenny Schultza składa się z 6 etapów. Ćwiczenia należy wykonywać 2-3 razy dziennie. Polecane pory to wieczór przed zaśnięciem, poranek i po obiedzie. Trening na początku powinien zajmować 10-15 minut dziennie. Gdy wyobrażamy sobie poszczególne doznania w ciele, to powinny być one łagodne i przyjemne.

Trening autogenny Schultza krok po kroku:

Poszczególne ćwiczenia składające się trening autogenny powinny trwać 3-5 minut, a cały jeden trening 15-30 minut. Początkowo zalecane są ćwiczenia krótsze, ale powtarzane częściej (2-3 razy dziennie). Z czasem przy odpowiednim wyćwiczeniu sesje mogą być dłuższe (do godziny) oraz mogą być wykonywane w każdym miejscu i o każdej porze.

Skuteczność treningu autogennego Schultza została potwierdzona wieloma badaniami. Technika jest skuteczna w zmniejszaniu lęku i stresu. Naukowcy zauważyli, że poprawia dobrostan psychiczny i jakość życia osób cierpiących na przewlekłe choroby. Zmniejsza objawy łagodnej i umiarkowanej depresji oraz łagodzi bóle migrenowe.

Według badań trening autogenny może regulować pracę serca, ciśnienie krwi i inne parametry organizmu, co zapobiega chorobom. Badanie aktywności mózgu pokazało z kolei, że metoda ta wzmacnia fale alfa mózgu, dzięki czemu można wydobywać wytrwałość, wytrzymałość czy kreatywność.

Początkowo odczuwanie sugerowanych stanów nie jest łatwe, jednak po osiągnięciu większej wprawy efekty pojawiają się niemal od razu. Można sobie wyobrażać ciepłą wodę polewającą nasze ręce czy nogi, gdy ćwiczymy uczucie ciepła, albo chłodny powiew na czole, gdy ćwiczymy uczucie chłodu w tym miejscu. To ułatwia osiągnięcie wrażeń.

Dla niektórych osób pewne odczucia pojawiające się w trakcie treningu mogą być niekomfortowe lub powodować niepokój. Jest naturalne, że wykonując trening autogenny, możemy czuć się ospali lub doświadczać nietypowych odczuć w obrębie ciała, np. wrażenia oddzielenia kończyny od ciała czy unoszenia się. Nie należy się tym przejmować. Każdy może mieć różne odczucia. Jeżeli są one wyjątkowo nieprzyjemne, najlepiej skonultować się ze specjalistą.

Pierwsza praca na temat treningu autogennego ujrzała światło dzienne w 1932 roku. Od tego czasu powstało wiele różnych treningów bazujących na założeniach Schultza. Mogą one wymagać mniejszego zaangażowania czasowego albo zawierać dodatkowe elementy np. podkład muzyczny lub polecenia nagrane na płytę.

Niektóre autorskie metody koncentrują się tylko na wywoływaniu uczucia ciężkości i ciepła w ciele, z pominięciem ćwiczeń dotyczących serca, splotu słonecznego i czoła. Istnieją również treningi intensywniejsze od pierwowzoru.

Warto pamiętać, że zmodyfikowane treningi autogenne mogą być bardziej dopasowane do konkretnych potrzeb.

Trening autogenny może stosować niemal każdy, chociaż jest kilka zastrzeżeń. Przeciwwskazaniami są:

W przypadku ciężkich zaburzeń psychicznych przed rozpoczęciem treningu należy poradzić się specjalisty.

Byc może zastanawiałeś się, którą metodę relaksacji wybrać: trening autogenny Schultza czy równie popularny trening Jacobsona, zwany też progresywną relaksacją mieśni. Obie metody dają podobne efekty, czyli zmniejszają stres i lęk, zwiększają świadomość własnego ciała, co pozwala się odprężać i wyciszyć. Obie metody są też bardzo skuteczne. Róznią się założeniami i ćwiczeniami. Metoda Jacobsona polega na aktywnym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych mięśni. Niektórym ten trening może wydać się łatwiejszy w wykonaniu w porównaniu z ćwiczeniami proponowanymi przez Schultza. Nie ma większego znaczenia, który trening wybierzesz, najwazniejsza jest systematyczność i zaangażowanie.

W osiągnięciu stanu odprężenia pomagają nie tylko treningi Schultza czy Jacobsona. Jest wiele różnych technik relaksacyjnych, których celem jest doświadczenie głębokiej relaksacji i przywrócenie równowagi w organizmie. To m.in.:

Techniki relaksacyjne powinny być stosowane codziennie. Systematyczność pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty. Z czasem odprężenie będzie odczuwalne dłużej w ciągu dnia i łatwiej będzie ten stan osiągnąć w razie stresujących zdarzeń.