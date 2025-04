Co to jest amnezja dysocjacyjna?

Amnezja dysocjacyjna to niezwykłe zjawisko będące dowodem na to, jak bardzo psychika może wpływać na umysł i świadomość. Okazuje się, że aż 7% procent populacji może cierpieć na amnezję dysocjacyjną, która może trwać od kilku dni do kilku lat… Równie dobrze może wystąpić jednorazowo jak kilkakrotnie, w większości przypadków dotyka mężczyzn. Osoba dotknięta tym zaburzeniem przede wszystkim nie będzie pamiętać faktów z przeszłości dotyczących jej życia - i nie będzie to skutek działania lekarstw, narkotyków czy alkoholu. Upośledzenie będzie na tyle silne, że zdecydowanie utrudni jej funkcjonowanie i przyniesie cierpienie psychiczne.

Jakie są przyczyny amnezji dysocjacyjnej?

Amnezja dysocjacyjna, podobnie jak fuga, jest reakcją na bardzo stresujące wydarzenie lub traumę i stanowi w pewnym sensie tarczę obronną przed jej pełnym doświadczeniem. Osoba nieświadomie „wybiera” zapomnienie o wydarzeniu czy o przeszłości by ochronić siebie i swój organizm przed lękiem. Wszystko dzieje się poza wolą jednostki.

Polecamy: Jak być asertywnym?

Oczywiście, ten typ amnezji dotyczy niewielkiej grupy z nas, ale jak wielu dotyka analogiczny problem - gdy staramy się odepchnąć od siebie nieprzyjemne uczucia, zaprzeczając im, udając, że wszystko jest w porządku, doprowadzając do budowania coraz większego napięcia w organizmie zamiast skonfrontować się z nimi i je zaakceptować? Pamiętajmy, że struna zbyt długo napinana może pęknąć, warto więc pomyśleć też o swoim zdrowiu psychicznym. Gdy czujemy, że jesteśmy w stresie, lepiej usiąść i zastanowić się co jest jego przyczyną i jakie konkretnie emocje w nas budzi. Świadomość własnych stanów psychicznych jest jedną z podstaw budowania zdrowego życia wewnętrznego.

Jak można pomóc osobie dotkniętej amnezją dysocjacyjną?

Skutecznym sposobem przywracania świadomości okazuje się hipnoza, która chętnie stosowana jest w niektórych podejściach psychoterapeutycznych. Pozwala ona przypomnieć sobie o trudnym wydarzeniu, przywrócić je

świadomości by wspólnie z terapeutą je potem, jak mówią psychologowie,

„przepracować”, czyli oswoić.

Polecamy: Wszystko o wizycie u psychoterapeuty

Reklama