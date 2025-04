Sprzężenie zwrotne

Mechanizm, zwany sprzężeniem zwrotnym, może oddziaływać na organizm korzystnie lub nie. Zaburzenia psychiczne mogą powodować problemy somatyczne, a silne, pozytywne emocje i poczucie wsparcia mogą sprzyjać szybkiej rekonwalescencji oraz remisjom chorób, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Dotychczas przeprowadzono szereg badań i analiz, które potwierdziły tą tezę. Skupiano się w nich na przesłankach o charakterze negatywnym, które wpływają niekorzystnie na zdrowie. Natomiast nowy kierunek badań wiąże się z podejściem pozytywnym i holistycznym, które polega na poszukiwaniu czynników pozytywnych, które sprzyjają zachowaniu zdrowia.

Badania młodzieży

Zespół Emily Shaffer-Hudkins z University of South Florida (USA) badał czynniki umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego młodzieży. Badania te przeprowadzono w oparciu o czynniki wykorzystywane tradycyjnie, a także te o charakterze pozytywnym.

Ocena stanu zdrowia młodzieży, jak zakładali badacze, powinna opierać się na podejściu holistycznym, a nie – jak dotąd – na badaniu predykatorów o wyłącznie negatywnym charakterze. Oprócz tradycyjnie analizowanych symptomów pogorszenia się kondycji psychicznej i psychopatologii (np. lęk czy depresja), badacze wzięli pod uwagę pozytywne emocje, które towarzyszą młodym ludziom.

Podejście holistyczne

Zespół Shaffer-Hudkins poddał analizie 401 nastolatków. W badaniu przeanalizowano zarówno tradycyjnie brane pod uwagę predykatory, jak i pozytywne aspekty funkcjonowania psychicznego i subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego. Jak się okazało, największy wpływ na zdrowie fizyczne młodzieży miały czynniki związane z pozytywnymi emocjami (poczucie podekscytowania, siły i dumy).

Czynniki związane z emocjami negatywnymi (poczucie osamotnienia, winy i smutku) oraz poczucie wycofania, niepokoju i przygnębienia miały mniejsze znaczenie dla trafnego diagnozowania stanu zdrowia fizycznego. Krótko mówiąc: dzieci przeżywające emocje pozytywne były również zdrowsze. Odkrycie to nasuwa pytanie o związek wczesnej postaci depresji z predykatorami negatywnymi i pozytywnymi u młodzieży.

Profilaktyka

Wyniki badań zespołu Shaffer-Hudkins mają znaczenie dla profilaktyki chorób wśród młodzieży. W grupie osób, które przeżywają mniej pozytywnych emocji, można zastosować programy profilaktyczne, które zapobiegłyby pogorszeniu stanu zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Zwrócenie uwagi na pozytywne emocje i dopełnienie modelu funkcjonowania człowieka, stanowi połączenie studiów nad psychopatologią z postulatami psychologii zdrowia, która koncentruje się na czynnikach związanych z zachowaniem dobrego zdrowia i dobrostanem psychicznym.

Wczesna profilaktyka może ograniczyć ryzyko wystąpienia depresji zarówno w młodym wieku, jak i w późniejszych okresach życia. W dłuższej perspektywie czasowej może również zmniejszyć liczbę osób wymagających leczenia czy hospitalizacji z powodu zaburzeń nastroju.

