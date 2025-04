Jak leczyć zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to stany rozwojowe, które powstają w okresie dzieciństwa i/lub dojrzewania i zostają przeniesione do okresu dorosłości, gdzie prowadzą do licznych problemów, konfliktów z otoczeniem oraz nieumiejętności asymilacji. Jak przebiega leczenie zaburzeń osobowości?