Depresja poporodowa jest zaburzeniem psychicznym, które rozwija się u niektórych kobiet w ciągu pierwszego roku po porodzie. Czasem pojawia się nawet po kilku miesiącach względnie dobrego samopoczucia.

Czas trwania depresji poporodowej uzależniony jest od wielu czynników, np. takich jak korzystanie ze wsparcia najbliższych osób czy uzyskanie profesjonalnej pomocy. Na ogół depresja poporodowa trwa kilka miesięcy, natomiast ciężka lub nieleczona może przeobrazić się w głębokie zaburzenie i trwać latami.

Warto pamiętać, że każdy rodzaj depresji stwarza ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Z tego względu nie można bagatelizować żadnych objawów ani rezygnować z odpowiedniej terapii.

Objawy depresji poporodowej mogą różnić się u poszczególnych kobiet. Do najczęstszych zauważalnych przez rodzinę i znajomych symptomów, należą:

Niekiedy pojawiają się obsesyjne myśli o możliwości skrzywdzenia dziecka, a nierzadko występują też zamiary lub próby samobójcze. Tego typu symptomy mogą stanowić dla otoczenia wyraźny sygnał, choć nie są one jedynymi. Trudniej zauważyć jest problemy związane ze snem i wypoczynkiem, niechęć do jedzenia, chroniczne zmęczenie, rezygnację z dotychczasowych zainteresowań czy utratę potrzeb seksualnych. Większość kobiet doświadcza podobnych trudności po urodzeniu dziecka i związane są one ze specyfiką opieki nad dzieckiem i koniecznością dostosowania życia rodziców do jego potrzeb. Jeśli jednak adaptacja do nowej sytuacji wydłuża się w czasie, a do tego pojawiają się inne niepokojące sygnały, mogą one oznaczać depresję poporodową.

- uważa psycholog Wioletta Karłowicz-Dul z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.