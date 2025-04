Aby otoczyć się przyjaciółmi, wcale nie trzeba posiadać jakiś szczególnych atutów – twierdzą psycholodzy. Wystarczy, że otworzymy się na ludzi i pozwolimy im, by autentycznie nas polubili. A zatem...

1. Sama inicjuj kontakty

Poszukiwanie przyjaciół zacznij najlepiej od osób ze swojego środowiska. Dostrzegasz kogoś, z kim warto zawrzeć bliższą relację? Nie czekaj, aż ta osoba się do ciebie zbliży. Sama nawiązuj z nią rozmowy, proponuj wspólne wyjścia (np. do kina), zapraszaj ją do siebie („Wpadnij, parzę świetną kawę!”). Stwarza to szansę na odkrycie wspólnych poglądów czy zainteresowań, które często owocują późniejszymi przyjaźniami.

2. Pielęgnuj ciekawe pasje

Hobby to doskonały haczyk, na który można złowić interesujących rozmówców! A znajdziesz ich choćby na forach internetowych, rejestrując się na którymś z portali tematycznych (np. dla miłośników kina czy podróży). Sądzisz, że wirtualne znajomości zwykle bywają przelotne? Niekoniecznie. Sporo z nich przenosi się do świata realnego, dając początek prawdziwym, głębokim przyjaźniom. Spróbuj!

3. Okazuj ludziom zainteresowanie

Kiedy z kimś rozmawiasz, nie mów cały czas o sobie. Staraj się być uważnym słuchaczem – dopytuj, potakuj, kiwaj głową ze zrozumieniem. To zawsze zjednuje nam sympatię innych i... sprzyja zacieśnianiu więzów. Hojnie rozdawaj pochwały – czyli zauważaj u innych to, co dobre. Warto komplementować nawet drobiazgi („Udał ci się dowcip”. „Masz ładne kolczyki”), bo wtedy ludzie lgną do nas niczym magnes.

4. Szukaj punktów wspólnych

Nawiązując z kimś znajomość (np. na siłowni czy w osiedlowym klubiku dla mam), w rozmowie z tą osobą podkreślaj to, co was łączy („Ja też lubię czytać kryminały”), a nie to, co dzieli („Ja wolę wypoczywać w górach”). Dlaczego? W towarzystwie osób podzielających nasze upodobania czy nawyki czujemy się po prostu bezpieczniej i pewniej. Wyślesz więc rozmówcy zachęcający sygnał: „Warto poznać mnie bliżej”.

5. Staraj się żyć z innymi w zgodzie

Nic bardziej nie odpycha od nas ludzi jak zawzięty, kłótliwy charakter. Szukaj zawsze rozwiązań kompromisowych. To będzie procentować! Nie krytykuj, bo zamiast zdobyć przyjaciół, tylko narobisz sobie wrogów. Pamiętaj, ludzie niczego nie boją się tak bardzo, jak negatywnych, zgryźliwych ocen na swój temat. Nawet kiedy czujesz, że ponoszą cię nerwy, staraj się nie podnosić głosu. Najlepiej zakończ przykrą rozmowę i wróć do sprawy dopiero, gdy emocje opadną.

6. Pamiętaj o regule wzajemności

To ważne, bo bez tego każda przyjaźń szybko się rozpada. Wczuj się w problem drugiej osoby, wysłuchaj jej historii, spróbuj coś doradzić. W przeciwnym razie ta osoba poczuje się nieważna dla ciebie, zignorowana i wasza kiełkująca przyjaźń nie przetrwa tej próby. Nie dopuść do tego!

Na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej z Przyjaciółki