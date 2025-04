Z raportu CBOS wynika, że w ostatnich latach dwukrotnie wzrosła liczba osób, które wybierają życie w pojedynkę (z 2 do 4 proc.), ale też 85 proc. ankietowanych nie wyobraża sobie spełnienia się w życiu bez partnera i dzieci.

Nie sztuka jednak zakochać się i być w jakimkolwiek związku. Sztuką jest mądrze ulokować uczucia i świadomie zadecydować, czy chcę się z tą osobą spędzić życie, mieć potomstwo, kredyt. Jak znaleźć miłość, jeśli ze szkoły czy studiów wyszliśmy bez pary, a później także nie udało się nam znaleźć partnera?

Nie siedź w domu

Korzystaj z zaproszeń na spotkania i imprezy. Jak najwięcej bywaj w towarzystwie. To dobra okazja do nawiązania znajomości. W niezobowiązującej atmosferze łatwo rozpocząć rozmowę.

Postaw na aktywność fizyczną, bieganie (są grupy, które zrzeszają osoby biegające), zajęcia w klubie fitness czy inne ćwiczenia w grupie (joga, tai-chi). Nie dość, że zadbasz o swoje zdrowie i sylwetkę, to także dasz sobie szansę na poznanie mężczyzny.

Możesz również zawrzeć interesującą znajomość np. na warsztatach fotograficznych czy kulinarnych albo w organizacji charytatywnej. Osoby zaangażowane w różne przedsięwzięcia mają zwykle ciekawą osobowość.

Spotkanie w sieci

Nie masz czasu i energii na tradycyjne poszukiwania? Jesteś nieśmiała i nie wiesz, jak znaleźć miłość? Skorzystaj z możliwości, jakie daje globalna sieć. Do wyboru masz:

Serwisy randkowe. W polskim internecie jest ich kilkanaście. Niektóre skupiają określoną grupę internautów i swoją ofertę kierują one do konkretnych odbiorców, np. do osób wierzących. Bardziej poważnie traktowane są przez użytkowników serwisy płatne niż te oferujące darmowy dostęp. W zależności od serwisu partnerzy dobierani są na zasadzie wyboru pożądanych cech lub na podstawie psychologicznych testów.

Speed dating

To inaczej impreza towarzyska dla singli w klubie czy kawiarni. Uczestnicy (konkretne grupy wiekowe) biorą udział w kilkunastu ekspresowych randkach. Każda para ma 5–8 minut na rozmowę. Po czym każdy mężczyzna przesiada się do kolejnej kobiety i tak do momentu, aż wszyscy się poznają. Na koniec wszyscy oddają listę osób, z którymi chcieliby kontynuować znajomość. Jeśli okaże się, że dani uczestnicy wpisali siebie nawzajem na swoje listy, to następuje wymiana kontaktów. Koszt takiej randki to 20–30 zł, czasami w cenie są też napoje.

Tekst napisany na podstawie artykułu Alicji Daszkiewicz opublikowanego w czasopiśmie "Przyjaciółka".

