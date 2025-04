Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna jest metodą łączącą zasady terapii behawioralnej oraz poznawczej. Terapeuci pomagają w uświadamianiu zależności, jaka łączy myśli, nastroje i zachowania, dążą do zmiany sposobów zachowania i myślenia tak, by sprzyjały one prawidłowemu funkcjonowaniu.