Tak jak wszystkim, czasem zdarza nam się wrócić do domu i nie móc wyrzucić z głowy negatywnych myśli. Ze stresem walczymy jednak szybko i skutecznie!

Stres to naturalna reakcja organizmy na przeciążenie organizmu. Motywuje nas do działania, rozjaśnia myśli i poprawia wydajność naszej pracy. Jeśli jednak trwa zbyt długo, jego skutek jest odwrotny: nasze myśli stają się rozbiegane, mamy problemy z koncentracją i stajemy się apatyczni. Dlatego od czasu do czasu, kiedy czujesz, że dopada Cię stres, znajdź chwilę tylko dla siebie i zadbaj o odrobinę relaksu. Nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź, jak ze stresem walczy redakcja Polki.pl!

Poznaj 7 sposobów na stres według redaktorek Polki.pl: