Samotność jak choroba

Poczucie samotności to dużo więcej niż emocjonalny dyskomfort. To zagrożenie dla zdrowia. Eksperci alarmują, że paniczny lęk przed odrzuceniem i samotnością może prowadzić do osłabienia układu odpornościowego, nadwagi i chorób układu krążenia, a także poważnych zaburzeń psychicznych. Skąd biorą się nasze lęki i jak z nimi walczyć?



Reklama

Nieuzasadnione obawy

Samotność definiowana jest w psychologii jako uczucie przykre, uniemożliwiające bycie szczęśliwym i spełnionym. Zazwyczaj kojarzy się z niepożądanym stanem emocjonalnym, a nie chorobą. Tymczasem nieuzasadniony lęk przed samotnością może prowadzić do osłabienia odporności organizmu, a w konsekwencji nawet poważnych problemów zdrowotnych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na Ohio State University, organizm osoby, która obawia się odrzucenia w związku produkuje o 11% więcej hormonu stresu niż organizm osoby pozbawionej tych lęków. Co więcej wśród małżeństw, które obawiają się o swój związek występowało nawet do 22% mniej komórek układu odpornościowego. – Strach przed odrzuceniem może pojawić się w każdym związku i nie należy od razu przypisywać mu znamion chorobowych. Jeśli jednak utrzymuje się długotrwale, warto spojrzeć na sprawę jak na problem i zastanowić się, co jest źródłem lęku – mówi dr n. med. Jarosław Strzelec, ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Inventiva w Tuszynie k. Łodzi. – Obawa przed samotnością wynika często z przywiązania do drugiej osoby i poczucia, że nie będziemy w stanie poradzić sobie samodzielnie w życiu. Wiele osób idealizuje partnera i to na nim opiera swoje szczęście – dodaje.

Jak pokonać lęk przed samotnością?

Strach przed porzuceniem i samotnością to powszechne zjawisko, szczególnie wśród kobiet. Pierwszym krokiem w walce z lękiem jest próba rozpoznania go i określenia, co dokładnie się za nim kryje.

Czy myśląc o samotności boimy się odrzucenia, pustki i bezsensu życia, a może tego, że nie poradzimy sobie sami z codziennymi problemami?



Rozpoznanie lęku, nazwanie go i zrozumienie sprawi, że będziemy mogli zastanowić się, jak go pokonać. Pomocne mogą okazać się, np. metody relaksacyjne. Wykonywanie określonych ćwiczeń, uprawianie sportu czy słuchanie muzyki pozwala zmniejszyć stres i odczuwanie lęku, a tym samym wyciszyć się i zapomnieć o dręczących myślach. – W przypadku problemów z silnym lękiem niezbędna może okazać się konsultacja ze specjalistą. Psychoterapia i skorzystanie z pomocy psychologa lub psychoterapeuty pomoże poznać przyczynę lęków oraz pracować nad zmniejszeniem lub wyeliminowaniem dolegliwości – mówi dr Jarosław Strzelec. Warto również szczerze rozmawiać o swoich obawach z partnerem. Wsparcie najbliższych to bowiem najlepsza pomoc, która pozwala na znacznie szybszy powrót do równowagi psychicznej.

Reklama

Źródło: materiały prasowe