Zależy nam, aby ludziom dobrze się z nami rozmawiało, czasem nawet lubimy, gdy inni zwracają się do nas, aby się zwierzyć. Proszeni o radę, pomoc, czujemy się wyróżnieni, chcemy jak najlepiej wywiązać się z zadania. Jednak czasem zdarza się, że przesadzamy z pomocą i zamiast wesprzeć, narażamy naszą relację na trudności. Jak sobie z tym radzić?

Reklama

Co utrudnia wsparcie emocjonalne?

Istnieje kilka typów komunikatów, które mogą utrudniać wsparcie emocjonalne:

Nie wywołuj poczucia winy. Jeśli mówimy komuś: „Jak to możliwe, że zrobiłeś coś takiego?“, „Dlaczego nie pomyślałaś?“, to wtedy stosujemy komunikat karzący.

Jeśli mówimy komuś: „Jak to możliwe, że zrobiłeś coś takiego?“, „Dlaczego nie pomyślałaś?“, to wtedy stosujemy komunikat karzący. Nie dawaj gotowych recept. Często zaczynamy się od słów: „Powinnaś...“, „Powinieneś...“, „Rozwiązaniem w tej sytuacji jest...“.

Często zaczynamy się od słów: „Powinnaś...“, „Powinieneś...“, „Rozwiązaniem w tej sytuacji jest...“. Nie chroń przed odpowiedzialnością, mówiąc na przykład: „Nic się nie przejmuj, to w ogóle nie twoja wina“, „Mogę za ciebie załatwić te sprawy“.

Jak dobrze wpierać?

Wesprzeć to znaczy przede wszystkim towarzyszyć w wychodzeniu z trudności, o której mówi nasz rozmówca. Można porozmawiać o emocjach osoby, co przeżywa w związku z trudną sytuacją, jak się czuje. Warto też dać znać tej osobie, że wierzymy, że podejmie słuszne decyzje i że potwierdza to jej dotychczasowe doświadczanie, kiedy radziła sobie z problemami. Takie zdanie może pomóc w podniesieniu czyjegoś poczucia sprawstwa. Można także zaoferować pomoc, ale tylko pod warunkiem, że ktoś wyrazi chęć jej przyjęcia i że będziemy pomagać według jego pomysłu i na jego zasadach.

Ważne, aby być wyczulonym na możliwe błędy i uważnie wspierać. Wtedy łatwiej staniemy się dobrymi rozmówcami, znajomymi, przyjaciółmi.

Czytaj także:

Jak wyrazić swoje oczekiwania?

Jak poprawić swoją asertywność?

Jak skrytykować partnera i nie urazić jego uczuć?

Jak nauczyć się stawiać granice?

Reklama

Agata Seweryn – psycholog,przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.