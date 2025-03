Mówi się, że podobne przyciąga podobne. Jest w tym sporo prawdy, nie tylko jeśli chodzi o bratnie dusze, ale również postrzeganie innych ludzi. Psychologowie mają na to jednoznaczne wyjaśnienie.

Naukowcy z Wake Forest University w USA odkryli, że wystarczy zadać nowo poznanej osobie jedno pytanie, aby błyskawicznie dowiedzieć się cennych informacji na temat jej cech osobowości. Gdy spotykamy kogoś pierwszy raz zwykle chcemy sprawdzić, czy można mu zaufać. Z pomocą przychodzi szybki test psychologiczny, który bezbłędnie weryfikuje ludzkie intencje. Druga osoba nawet nie musi wiedzieć o tym, że właśnie ją sprawdzamy.

Magiczne zadanie polega na tym, aby spytać rozmówcę, czy według niego dana cecha (przykładowo lojalność) często występuje u innych ludzi. Jak się okazuje, uczciwy człowiek częściej będzie postrzegał innych jako również uczciwych i odwrotnie. Dzieje się tak za sprawą ludzkiej podświadomości i skojarzeń. To właśnie one tworzą naszą rzeczywistość, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Aby nie dać się zdemaskować, warto wykorzystać sytuację i zapytać np. co dana osoba uważa na temat obsługującego was kelnera albo kasjerki w sklepie.

Profesor Dustin Wood z Uniwersytetu Wake Forest tłumaczy, że ludzie o określonych cechach charakteru szybko sami wyłapują je u innych. Dlatego kiedy widzisz, że ktoś stale narzeka na czyjeś zachowanie i uogólnia ten problem na skalę całego społeczeństwa, bardzo prawdopodobne, że to właśnie on ma podobny sposób bycia. Psychologowie wyjaśniają, że im bardziej negatywnie ktoś odbiera swoje otoczenie, tym więcej negatywnych cech sam posiada.

