Menopauzą określa się dzień wystąpienia ostatniej miesiączki. To ważny moment, który zamyka pewien rozdział w życiu kobiety. Zmiany hormonalne, odpowiedzialne za klimakterium rozpoczynają się jednak już kilka lat wcześniej. Bywa, że w okolicach 40. urodzin kobiety zaczynają odczuwać pierwsze objawy wahań poziomu estrogenów. Panie najczęściej skarżą się na uderzenia gorąca, spadek libido, suchość pochwy i problemy ze snem. Często występują też wahania nastroju i trudny do wytłumaczenia przyrost masy ciała, spowodowany m.in. spowolnieniem metabolizmu. Nie wszystkie kobiety wiedzą jednak, że są to objawy klimakterium. Rodzaj i nasilenie poszczególnych dolegliwości okołomenopauzalnych jest kwestią indywidualną i zależy od stężenia hormonów płciowych, a także stylu życia i kondycji psycho-fizycznej kobiety.

Tajna broń

Nie da się uciec przed menopauzą, ale można skutecznie łagodzić nieprzyjemne dolegliwości, towarzyszące zmianom hormonalnym. Twoją tajną bronią powinny być fitoestrogeny (np. Ligunin® zawierający lignany lniane), które mają zdolność regulacji aktywności hormonów płciowych w organizmie. Lignany lniane wykazują podobne właściwości do estrogenów, dlatego przyjmowanie ich przez kobiety, zwłaszcza w okresie menopauzy, wpływa korzystnie na zachodzące procesy fizjologiczne zależne od estrogenów. Lignany lniane wykazują działanie antyoksydacyjne, a więc skutecznie walczą z wolnymi rodnikami, które są odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i rozwój różnych chorób, w tym nowotworów. Dieta bogata w lignany lniane pomaga zachować gospodarkę hormonalną na odpowiednim poziomie. Fitoestrogeny są pomocne w zapobieganiu miażdżycy i cukrzycy – chorobom, które często rozwijają się u kobiet w czasie przekwitania. Dzięki temu wszystkie, najczęściej występujące objawy klimakterium nie są tak uciążliwe. Osoby przyjmujące leki hormonalne (w tym hormonalne środki antykoncepcyjne) oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią przed spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Fitoestrogeny z powodzeniem redukują nieprzyjemne objawy menopauzy. Warto jednak wiedzieć, jak dodatkowo radzić sobie z poszczególnymi dolegliwościami. Dzięki temu moment przekwitania jest zdecydowanie bardziej znośny. Ba! Można cieszyć się życiem i korzystać ze wszystkich jego uroków.

Uderzenia gorąca

Doświadcza ich właściwie każda kobieta w okresie poprzedzającym klimakterium. Często towarzyszą im także zlewne poty. Suplementacja fitoestrogenów jest jednym ze sprawdzonych sposobów redukowania tego nieprzyjemnego objawu, który pojawia się niespodziewanie, w najmniej oczekiwanym momencie, powodując dyskomfort i niekorzystnie wpływając na pewność siebie, szczególnie w sytuacjach towarzyskich. Warto wiedzieć, że uderzeniom gorąca często towarzyszy także kołatanie serca i wzrost ciśnienia krwi. To dodatkowo może wywołać niepokój, ponieważ kojarzy nam się z zawałem serca. Na szczęście stan ten trwa tylko kilka minut i można mu zapobiegać, stosując fitoestrogeny. Kiedy wystąpi, należy zachować spokój, usiąść, napić się wody, powachlować twarz i przypomnieć sobie, że nie dzieje się nic złego.

