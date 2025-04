Reklama

W czasie ciąży kobiece ciało przechodzi prawdziwą rewolucję! Już od pierwszych chwil, dzięki intensywnej pracy hormonów, zaczyna się zmieniać, choć na pierwszy rzut oka jeszcze nic po tobie nie widać. To, że w czasie ciąży kobieta nie miesiączkuje, wie każda z nas. Ale czy mogą pojawić się upławy?

Ciąża powoduje zmiany w wydzielinie z pochwy, które mogą różnić się kolorem, fakturą i objętością. Wzrost wydzieliny z pochwy jest często jednym z najwcześniejszych objawów ciąży. Niektóre zmiany koloru są również normalne, podczas gdy inne mogą wskazywać na infekcję lub inny problem zdrowotny. Dlatego ważne jest, by przez cały okres ciąży uważnie obserwować swoje ciało, ale… absolutnie nie wpadać w panikę! Świadoma kobieta będzie po prostu w stanie szybko zareagować.



Czy ten kolor jest normalny?



Barwa wydzieliny to pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. Przezroczysty lub mleczy kolor jest zwykle normalnym i zdrowym objawem, szczególnie jeśli pachnie łagodnie. Jednak wszelkie zmiany w ilości lub konsystencji mogą sugerować problem. Kobieta, która jest w ciąży, powinna udać się do lekarza, jeśli wydzieliny jest wyjątkowo dużo lub staje się gęsta i podobna do galaretki lub w jakimkolwiek innych przypadku, kiedy zaobserwuje coś niepokojącego.

Wydzielina z pochwy, która jest grudkowata i albo biała, albo biaława, przypominająca twarożek, może wskazywać na infekcję drożdży. Zakażenia drożdżakowe są powszechne, a ciało jest szczególnie podatne na nie w czasie ciąży. Inne objawy obejmują swędzenie, pieczenie oraz bolesne oddawanie moczu lub ból w trakcie współżycia.

Zielone lub żółte wydzieliny z pochwy nie są zdrowe i wskazują na zakażenie. Mogą być objawem chorób przenoszonych drogą płciową, takich jak chlamydia lub rzęsistkowica. Z pewnością wymagają pilnej diagnostyki.

Szara wydzielina z pochwy może wskazywać na infekcję pochwy zwaną bakteryjnym zapaleniem pochwy, szczególnie jeśli ma również rybi zapach, który staje się silniejszy po stosunku.

Czerwone wydzieliny z pochwy podczas ciąży wymagają natychmiastowej konsultacji lekarza, szczególnie jeśli krwawienie jest ciężkie, zawiera skrzepy lub występuje wraz z skurczami i bólem brzucha. Kolor różowy może pojawić we wczesnej ciąży, a także tuż przed rozwiązaniem.

Upławy w ciąży – jak sobie z nimi poradzić?



Zwiększenie łagodnie pachnącej wydzieliny z pochwy podczas ciąży jest normalnym objawem, ale nietypowe kolory i zapachy mogą wskazywać na infekcję, dlatego konieczne jest skonsultowanie ich z lekarzem, który będzie w stanie wskazać odpowiednie rozwiązanie. Sposobem na zwiększenie komfortu i uczucia świeżości jest używanie wkładek higienicznych. Pomogą ci uniknąć zabrudzeń bielizny i stresu przed ewentualnym przeciekaniem.

Jak uniknąć infekcji w czasie ciąży?



Stosuj wyłącznie hipoalergiczne płyny do higieny intymnej.

Zapomnij o irygacji – twoja pochwa potrafi sama się oczyszczać.

Dokładnie umyj okolice krocza po stosunku, a także opróżnij pęcherz, by wypłukać drobnoustroje, znajdujące się w cewce moczowej.

Zawsze stosuj prawidłową technikę podcierania – od przodu do tyłu.

Unikaj cukru i żywności przetworzonej.

Powiedz lekarzowi, gdy coś cię zaniepokoi – może to być kolor wydzieliny, jej tekstura, zapach czy swędzenie lub pieczenie w miejscach intymnych.

