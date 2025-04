W trakcie kampanii, która odbywała się w różnych krajach Europy, uczestniczki zostały poproszone o określenie wyzwań, jakie napotkały na drodze do realizacji swoich celów i umieszczenie ich na wirtualnej ścianie. W Polsce do współpracy przy tej akcji została zaproszona świetna fotografka, Marta Wojtal, która na swoim Instagramie zadała kobietom pytania o ich lęki i wyzwania. Kobiety pisały o konieczności dbania o siebie pod kątem zdrowia, w szerokim tego słowa rozumieniu. Wskazywały też na możliwość decydowania o swojej płodności i niebagatelizowania takich spraw, jak miesiączka, antykoncepcja czy karmienie piersią. W wypowiedziach pojawiały się też informacje o trudnościach z dostępem do lekarzy czy brakiem zrozumienia z ich strony dla spraw kobiecych.

Opowiedz o tym, co blokuje realizację marzeń i celów

Zapytaliśmy Okana Isikci, Dyrektora Zarządzającego Regionu EESC w firmie Organon, o powody zainicjowania tak prokobiecej akcji:

Dlaczego firma Organon zorganizowała kampanię skierowaną właśnie do kobiet? Dlaczego chce słuchać ich potrzeb, ich głosu?

Okan Isikci, Dyrektor Zarządzający Regionu EESC w firmie Organon: Od samego początku swojego istnienia, Organon zajmuje się zdrowiem kobiet. Na świecie są niemal 4 miliardy kobiet i dziewcząt, a każda z nich jest wyjątkowa, to dla nich chcemy stworzyć zdrowsze i lepsze dzisiaj oraz jutro. W niektórych krajach kobiety otrzymują odpowiednie wsparcie, jeśli chodzi o kwestie planowania rodziny, w innych nie zawsze, ale my rozumiemy, że każda z nich ma inne potrzeby i mierzy się z innymi problemami. Zdarza się, że pozostają one nieusłyszane przez lata. Właśnie dla tych kobiet stworzyliśmy miejsce, w którym mogą opowiedzieć o swoich wyzwaniach, dzięki czemu my możemy je lepiej zrozumieć.

Co jest główną ideą kampanii?

Każda kobieta ma swoje marzenia i cele, do których dąży. I natrafia na przeszkody w ich realizacji, takie jak: uprzedzenia, nierówne traktowanie, nadmierne oczekiwania czy choroby, o których nie mówi się wiele otwarcie... Te problemy budują swoisty mur, utrudniają osiągnięcie celów. Poprosiliśmy o ich sformułowanie i, szczególnie w Polsce, zrobiliśmy na social mediach duży szum. Akcja miała świetny odzew! Poznaliśmy problemy kobiet, napotykane przez nie, gdy pragną spełniać swoje marzenia, i nagłośniliśmy je.

W Polsce akcja miała podobny rozgłos, co w innych krajach?

Zaangażowaliśmy znaną fotografkę, Martę Wojtal, i jej społeczność na social mediach. Rozpoczęła się ogólnokrajowa dyskusja, której efektem był między innym wniosek, że potrzebna jest... po prostu otwarta debata na ten temat. Kobiety pisały, jak ważne jest, że mają publiczne miejsce, w którym mogą wyrazić swoje potrzeby. Co do innych krajów, to we wrześniu w Czechach zbudowana została instalacja w formie ściany, na której kobiety zapisywały swoje przemyślenia. Natomiast w październiku taka ściana stanie także w Rumunii. Na Węgrzech i w Bułgarii również aktywnie rozpoczniemy otwartą i głośną dyskusję na temat potrzeb kobiet, które pozostają niezauważone i niewysłuchane.

Czy dbanie o zdrowie jest dla Polek trudniejsze niż kobiet w innych krajach?

Zdrowie kobiet wymaga więcej uwagi i działań nie tylko w Polsce. Według Światowego Atlasu Antykoncepcji rzeczywiście są duże różnice między dostępem do informacji na temat planowania rodziny w Polsce i zachodniej Europie. Kobiety na Zachodzie mają lepszy dostęp do wiedzy, doradztwa czy antykoncepcji. Przykładem obszaru, w którym obserwujemy dużą lukę w edukacji, jest m.in. kwestia endometriozy, która przecież dotyka sporej liczby kobiet.

W Organon wierzymy, że potrzeba wspierania i wzmacniania pozycji kobiet jest kluczowa, aby mogły one przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i dokonywać świadomych wyborów dotyczących planowania rodziny i wyboru antykoncepcji. Łatwy dostęp do informacji może pomóc wspierać kobiety w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich kontroli płodności i urodzeń. Kompleksowe informacje wspierające kobiety w dokonywaniu właściwych dla nich wyborów oraz refundacja kosztów antykoncepcji mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko nieplanowanych ciąż i ułatwić realizację wymarzonego planu na życie.

Organon rozwija edukację na temat planowania rodziny, aby pomóc kobietom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich własnego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Rozpoczynając inicjatywę Act with Her, Organon wzywa wszystkie społeczności i osoby prywatne do zaangażowania się w działalność wiarygodnych i zaufanych organizacji, rzeczników i ekspertów w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego. Odwiedź stronę https://organoncare.pl/srodowisko-sprawy-spoleczne-i-zarzadzanie/ aby dowiedzieć się więcej.

Materiał powstał z udziałem firmy Organon.