Ta groźna bakteria w „kranówce” powoduje silne zatrucia, a czasami niewydolność nerek. Co na E. coli w wodzie pitnej?

Bakteria Escherichia coli (E. coli lub pałeczka okrężnicy) to gram-ujemna bakteria z rodziny enterobakterii. Część szczepów jest dla nas groźna i powoduje choroby. Do groźniejszych należą E. coli O157:H7 (szczep enterokrwotoczny) oraz szczep wytwarzający toksyny Shiga.

Bakteria E. coli występuje naturalnie w mikrobiomie jelitowym człowieka, gdzie bierze udział w rozkładzie pokarmu oraz produkcji witamin z grupy B i K. W takiej sytuacji nie są groźne, dopóki nie dojdzie do przedostania się bakterii np. do układu moczowego albo do ich namnażania. E. coli znajduje się również w odchodach, ściekach, glebie, rozkładających się resztkach roślin. Zdarza się, że patogen trafia do wody pitnej, przez co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Bakterie E. coli nie mogą być obecne w wodzie pitnej. Taka woda jest niezdatna do spożycia. Wykrycie E. coli wskazuje na kilka możliwych scenariuszy dostania się jej do systemu rozprowadzania wody. Najbardziej prawdopodobne są dwie możliwości: doszło do niewłaściwego procesu dezynfekcji wody w zakładzie sieci wodociągowej lub wtórnego zanieczyszczenia sieci (zwykle z powodu nieszczelności systemu np. po usuwaniu awarii, renowacji).

Niejednokrotnie do przedostania się bakterii do rurociągów dochodzi w gospodarstwach, które są podłączone do sieci ogólnej oraz mają też własne ujęcie wody. Nie zawsze będzie to zanieczyszczenie wody odchodami. Bakterie z tej grupy mogą pochodzić z nawozów (obornika), gleby, ścieków, wód gruntowych i materiałów roślinnych. Dodatkowo bakteria może namnażać się w wodzie, szczególnie w ciepłej.

Jeżeli w wodzie wykryto E. coli, to oznacza, że bakteria trafiła do niej w krótkim czasie od momentu badania, ponieważ patogen ten nie wytwarza form przetrwalnikowych. Przeżywa w wodzie od tygodnia do miesiąca.

To, jakie warunki powinna spełnić woda przeznaczona do picia, wyjaśnia dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zgodnie z tym dokumentem wartość bakterii E. coli w wodzie nie powinna przekraczać 0 jtk/100 ml wody.

Gdy bakterie E. coli dostaną się do organizmu wraz z wodą pitną, mogą wywołać różne choroby, szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, a także osób z osłabionym układem odpornościowym. W tych grupach infekcja często przebiega najciężej. Wypicie skażonej wody może powodować różne problemy, zdrowotne w tym:

zatrucie pokarmowe objawiające się głównie silną biegunką, wymiotami i bólami brzucha,

zakażenie dróg moczowych (75-95% przypadków infekcji wywołuje bakteria E. coli),

zapalenie otrzewnej,

zapalenie żołądka i jelit,

zespół hemolityczno-mocznicowy,

zapalenie opon mózgowych.

Objawy mogą pojawić się po kilku dniach. Czas od kontaktu z brudną wodą do rozwinięcia się choroby wynosi 1-10 dni. Po wypiciu wody zanieczyszczonej bakterią z E. coli na ogół pojawiają się objawy zatrucia:

biegunka,

wymioty,

ból głowy,

skurczowe bóle brzucha,

gorączką,

wzdęcia,

brak apetytu,

w cięższych przypadkach: krwawa biegunka i odwodnienie.

Objawy zatrucia trwają zazwyczaj do 10 dni i samoistnie ustępują. Niektórzy mogą mieć mniej szczęścia. Ciężkie zakażenia powodują niekiedy uszkodzenie narządów, w tym nerek. Niewydolność nerek jest stanem zagrażającym życiu. Rozwija się dość szybko, bo po ok. 5-10 dniach od pojawienia się biegunki.

Nie należy używać wody zanieczyszczonej bakterią E coli do mycia ciała i rąk. Kontakt z pałeczkami okrężnicy może sprawić, że bakteria dostanie się do ust, układu moczowego lub oczu i spowoduje infekcję.

W przypadku obecności E. coli w wodzie odradzane jest zdecydowanie płukanie ust taką wodą oraz mycie twarzy, szczególnie w przypadku osób narażonych na najcięższy przebieg chorób wywoływanych przez ten patogen (np. starszych lub niemowląt). Dopuszczalne jest użycie takiej wody po wcześniejszym zagotowaniu (gotować przynajmniej 1 minutę).

Tak, gotowanie wody likwiduje bakterię E. coli. Ginie ona już w 60-70°C. Trudno jednak sobie wyobrazić każdorazowe gotowanie wykorzystywanej wody z kranu, nie tylko do picia, ale też do mycia rąk, naczyń czy płukania ust.

To wyłącznie rozwiązanie doraźne i nie nadaje się do stosowania na długoterminowo. Istnieją inne skuteczne metody likwidacji bakterii w wodzie.

Własne studnie są miejscem szczególnie narażonym na zanieczyszczenie bakterią E. coli. Do dezynfekcji wody w studni używa się do tego przeznaczonych roztworów chloru. Przyczyną pojawienia się bakterii w studziennej wodzie może być dostanie się skażonego materiału bezpośrednio do wody, jeżeli dostęp jest otwarty, lub przez nieszczelne zabezpieczenia.

Ryzyko pojawienia się E. coli w wodzie ze studni zwiększają silne deszcze oraz roztopy, wskutek których dochodzi do podwyższenia poziomu wód podziemnych i spływania zanieczyszczeń z gospodarstw rolnych. Obecność bakterii można stwierdzić, oddając próbkę do laboratorium sanepidu.

W związku z tym, że pojawienie się E. coli w wodzie pitnej jest niebezpieczne, należy jak najszybciej reagować na skażenie. Jeżeli bakteria została wykryta w wodzie z kranu, trzeba to zgłosić do sanepidu.

Do likwidacji bakterii i wirusów w wodzie pitnej w gospodarstwach domowych stosuje się specjalne roztwory chloru (zwykle podchloryn sodu lub dwutlenek chloru), ozonowanie oraz promieniowanie UV. Bakteria jest podatna na dezynfekcję, dlatego dostępne metody są bardzo skuteczne.

