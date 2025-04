W upalne dni kąpiel w basenie jest ukojeniem i kojarzy się przede wszystkim z dobrą zabawą, jednak warto pamiętać, że basenowa woda może być też źródłem problemów zdrowotnych. Woda w basenie, choć filtrowana i oczyszczana, jest siedliskiem chorobotwórczych substancji i patogenów, które mogą wywołać zatrucia. Niebezpieczne jest nie tylko połykanie takiej wody, lecz również zachłyśnięcie się nią. Szczególnie powinniśmy dbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

W basenowej wodzie kryje się wiele niewidocznych gołym okiem substancji i zarazków: mocz, pot, wirusy, bakterie (np. E. coli), grzyby, a nawet pasożyty i ich jaja. Połknięcie wody z basenu może zakończyć się zatruciem pokarmowym lub innymi chorobami układu pokarmowego. Dlatego przede wszystkim unikajmy jej spożywania, a po kąpieli umyjmy ciało.

Objawy zatrucia po połknięciu wody z basenu to na ogół:

złe samopoczucie,

biegunka,

bóle brzucha,

nudności i wymioty,

osłabienie,

podwyższona temperatura.

Szczególnym zagrożeniem na basenie są osoby z ostrymi infekcjami układu pokarmowego, które korzystają ze wspólnego kąpieliska. Tego typu choroby łatwo się przenoszą, a wilgotne i ciepłe środowisko basenowe tylko sprzyja przetrwaniu drobnoustrojów.

Wbrew pozorom domowe baseny dla dzieci nie są wcale bezpieczniejsze pod względem ilości zarazków od basenów publicznych. Według Centers for Disease Control and Prevention małe dmuchane baseny to raj dla zarazków. To dlatego, że nie używa się w nich chloru i innych środków dezynfekujących. Aby uniknąć choroby, należy je każdorazowo czyścić i wlewać świeżą wodę.

Leczenie zatrucia po wypiciu wody z basenu na ogół polega na łagodzeniu objawów. Należy spożywać płyny, aby zapobiec odwodnieniu. Zalecany jest też odpoczynek i lekkostrawna dieta. Z reguły objawy przechodzą w ciągu 1-3 dni.

Innym rodzajem zatrucia związanym z basenem jest zatrucie chlorem. Chlor jest silnym środkiem dezynfekującym. Niszczy drobnoustroje, ale jednocześnie jest drażniący i trujący.

Nadmiar chloru grozi podrażnieniem układu oddechowego i błon śluzowych. W skrajnych przypadkach kontakt z oparami może prowadzić do zagrażającego życiu obrzęku płuc. Połykanie wody z chlorem także może mieć fatalne skutki.

Objawy, które świadczą o zatruciu chlorem na basenie, to:

złe samopoczucie,

wymioty,

ból brzucha,

ból głowy,

zaczerwienienie spojówek,

pieczenie oczu,

kaszel,

duszność,

podrażnienia skóry.

Zazwyczaj objawy zatrucia chlorem na basenie nie pojawiają się nagle. Jeśli jednak stężenie środka jest duże (a może to być skutkiem np. usterki technicznej lub błędu ludzkiego), wtedy objawy mogą być gwałtowne i nasilone. W przypadku zauważenia poważnych sygnałów zatrucia trzeba opuścić strefę narażenia na chlor i wezwać pomoc medyczną. Leczenie zatrucia chlorem zależy od ciężkości objawów.

Niebezpieczne jest nie tylko wypicie wody z basenu, ale i zachłyśnięcie. W skrajnych przypadkach bywa przyczyną tzw. wtórnego utonięcia lub suchego utonięcia.

Do utonięcia wtórnego dochodzi po aspiracji wody i następującym po nim zapaleniu płuc lub obrzęku płuc. Po zachłyśnięciu pęcherzyki płucne przestają prawidłowo funkcjonować, co uniemożliwia transportowanie tlenu. Do utonięcia wtórnego dochodzi w czasie od 15 minut do nawet 72 godzin od wyjścia z wody.

Suche utonięcie polega z kolei na pobudzeniu nerwu krtaniowego górnego i tym samym skurczu głośni po aspiracji niewielkiej ilości wody. Taki naturalny mechanizm obronny może okazać się śmiertelnie niebezpieczny, z powodu niedotlenienia organizmu. Objawy suchego utonięcia pojawiają się w krótkim czasie po zachłyśnięciu.

Czujność jest wskazana zwłaszcza w przypadku dzieci. To one najintensywniej korzystają z basenowych atrakcji. Jeśli malec po kąpieli zachowuje się nieswojo, jest nadmiernie senny lub ma inne niepokojące objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

