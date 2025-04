Spis treści:

Woda nie może się zepsuć, ponieważ nie zawiera składników, które mogłyby być pożywką dla bakterii lub grzybów (np. cukrów) powodujących zepsucie. Jednak jeśli jest niewłaściwie przechowywana, to może stać się przyczyną problemów zdrowotnych. Może również zmienić smak i zapach, ale to nie oznacza, że nie nadaje się do spożycia.

Należy unikać przechowywania wody w miejscu nasłonecznionym lub ciepłym, np. latem w samochodzie. Dotyczy to zwłaszcza wody w plastikowych butelkach. Wysoka temperatura sprawia, że więcej szkodliwych substancji z plastikowej butelki przenika do wody. Badania naukowe potwierdzają, że do wody dostają się toksyczne substancje chemiczne z plastikowych opakowań. Picie takiej wody może przyczynić się do zaburzeń hormonalnych czy rozwoju nowotworów. Dlatego wodę należy właściwie przechowywać oraz wypijać, zanim upłynie termin ważności umieszczony na opakowaniu.

Woda z kranu może być przechowywana do 6 miesięcy w odpowiednich warunkach. Należy ją trzymać w czystych pojemnikach przeznaczonych do przechowywania wody i kontaktu z żywnością, w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu. W trakcie nalewania wody trzeba unikać dotykania palcami wnętrza naczynia, aby nie doszło do zanieczyszczenia płynu. Na opakowaniu warto napisać "woda pitna" oraz umieścić datę ważności.

Wody butelkowane dostępne w Polsce mają na opakowaniu datę ważności. Trzeba jednak zaznaczyć, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznaje się, że woda butelkowana ma nieokreślony okres bezpiecznego przechowywania, jeśli jest produkowana zgodnie z właściwymi wymogami oraz jest przechowywana w nieotwieranym, odpowiednio uszczelnionym pojemniku.

Dlatego FDA nie wymaga daty ważności wody butelkowanej. Jednak długotrwałe przechowywanie wody butelkowanej może skutkować wadami estetycznymi, takimi jak nieprzyjemny zapach i smak. - podaje FDA.

Mimo wszystko z czasem do wody mogą dostawać się chemikalia z tworzywa sztucznego, dlatego nie należy pić bardzo starej wody, nawet jeśli była zamknięta. Woda może zostać zanieczyszczona substancjami toksycznymi przed upływem terminu przydatności do spożycia również wtedy, gdy była przechowywana w niewłaściwych warunkach, np. gdy była narażona na wysoką temperaturę. Jeśli woda ma dziwny smak lub zapach, lepiej jej nie pić.

Eksperci przekonują, że zabutelkowaną wodę powinniśmy wypić w ciągu 2 dni od otwarcia. Niektórzy producenci zalecają spożyć konkretną wodę w ciągu 12, a nawet 8 godzin. Wszystko zależy od tego, jaka to woda – przykładowo te mineralne mają różną zawartość mikro- i makroelementów, które wpływają na długość jej zdatności.

Czy to oznacza, że po tym terminie woda jest dla nas niebezpieczna i może zagrażać zdrowiu? Nie, nie przesadzajmy. O ile nie stoi non stop otwarta, z odkręconym korkiem, albo nie wkładamy do niej palców, a tym samym nie narażamy jej na bezpośrednią styczność z otoczeniem, nic nie powinno się stać. Oczywiście mówimy tu o wodzie otwartej przez kilka dni, a nie miesięcy… Nawet jeśli do takiej wody wpadną jakieś pyłki i mikroby, nasz organizm raczej da sobie z nimi radę. Warto jednak być świadomym tego, że “stara” woda jest już pozbawiona większości walorów zdrowotnych, zapachowych i smakowych.

Woda się nie psuje, warto jednak wiedzieć, że po jej otwarciu (gdy była zapakowana hermetycznie) do środka dostaje się tlen, który powoduje utlenianie się wody sprzyjające rozwojowi bakterii. To, czy będą one dla nas groźne, jak podkreśla Charles Gerba, mikrobiolog z Uniwersytetu w Arizonie, zależy od tego, skąd się wzięły.

Jeśli to nasze bakterie (z naszej butelki wody), nie ma się czym martwić. Jasne, połkniemy ich sporo, ale to bakterie z naszych ust, więc to nie problem. – mówi Charles Gerba.

Jeśli to więc nasze bakterie, bo tylko my piliśmy tę wodę, nic nam nie grozi. W końcu mikroby te przed chwilą i tak były w naszych ustach. Dlatego lepiej jest nie dzielić się wodą z innymi. „Cudze” bakterie są dla nas bardziej niebezpieczne.

Wypicie wody po terminie ważności nie powinno zaszkodzić. Jak informuje FDA, woda butelkowana nie musi mieć daty ważności. Nawet otwarta przez dłuższy czas woda nie jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem. To, czy dana woda jest dla nas w pełni bezpieczna, zależy w dużej mierze od tego, kto ją z nami pije i jak jest przechowywana.

Jak więc pić wodę, aby było to najbardziej bezpieczne dla naszego zdrowia? Oto najważniejsze zasady.

Starajmy się wypijać wodę butelkowaną w ciągu 48 godzin od otwarcia. Aby przedłużyć „żywotność” wody, wstawiajmy ją do lodówki. Nie zostawiajmy wody otwartej, odkręconej. Nie pozostawiajmy wody na słońcu, nie przechowujmy jej też długo w bagażniku (jeśli jest w plastikowej butelce). Jeśli przetrzymamy otwartą wodę, która zacznie nieładnie pachnieć, nie pijmy jej – lepiej zużyć ją do sprzątania lub podlania kwiatów. W miarę możliwości przelewajmy wodę do szklanek zamiast pić ją z butelki – szczególnie, jeśli wiemy, że nie damy rady wypić jej jednego dnia. Nie dzielmy się wodą w butelce z innymi. Jeśli to możliwe, unikajmy wody w opakowaniach reklamowanych jako butelki dla sportowców, czyli te, które działają na zatrzask (dotykanie palcami ustnika powoduje przenoszenie na niego bakterii z rąk). Wybierajmy głównie wodę w szklanych butelkach lub filtrowaną wodę z kranu.

Na koniec ważna uwaga: nie gotujmy wody mineralnej. Wydaje się, że taka woda jest najzdrowsza, jednak jej podgrzanie może powodować wytrącanie się soli mineralnych, które w tej postaci są dla nas nieprzyswajalne.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.11.2016.

