Zatrucie wodą z rzeki – jakie objawy powinny zaniepokoić?

Do zatrucia wodą z rzeki może dojść po jej spożyciu lub zjedzeniu wyłowionych z niej ryb. Potencjalnym źródłem zatrucia są tez rośliny lub zwierzęta z okolicy. Objawy, które mogą wskazywać na zatrucie to np. bóle brzucha, wymioty, biegunka oraz podwyższona temperatura. W cięższych przypadkach może dojść nawet do zapalenia opon mózgowych, sepsy lub powikłań neurologicznych.