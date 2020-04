Reumatoidalne zapalenie stawów - objawy, przyczyny i leczenie RZS

fot. Adobe Stock

Początek choroby jest powolny. Pojawiają się stany podgorączkowe, pobolewania stawów i mięśni, zmniejszenie apetytu, spadek masy ciała. Symptomy z czasem nasilają się. Charakterystyczne objawy reumatoidalnego zapalenia stawów to:

ból stawów,

sztywność stawów stóp i rąk,

obrzęk stawów stóp i rąk,

poranna sztywność stawów.

Niestety nie wiadomo, co jest przyczyną RZS. W reumatoidalnym zapaleniu stawów dochodzi do zmian w błonie maziowej stawów, co prowadzi do niszczenia tkanek stawowych, zniekształceń i upośledzenia funkcji stawów. Choroba rzutuje również na inne układy i narządy.

Ryzyko zachorowania na reumatoidalne zapalenie stawów zwiększa się wraz z genetycznymi skłonnościami oraz wystąpieniem choroby we wcześniejszych pokoleniach. Jednak na RZS mogą zachorować również osoby, u których w rodzinach nigdy nie odnotowano przypadków schorzenia.

Długotrwały stres i związane z nim emocje mogą sprzyjać postępowi choroby. U osób predysponowanych rozwój schorzenia mogą inicjować przebyte zakażenia drobnoustrojami.

Wbrew powszechnemu przekonaniu reumatoidalne zapalenie stawów nie jest chorobą wyłącznie ludzi starszych – może się ono pojawić również u dzieci i młodzieży. Jednak najczęściej RZS dotyka osoby w wieku 30-50 lat, a więc w okresie największej aktywności życiowej i zawodowej.

Szacuje się, że po 10 latach trwania choroby znaczna część pacjentów traci zdolność do pracy, a u 25% chorych niezdolność ta wystąpi już po zaledwie 6 latach od początku choroby.

W diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów wykorzystuje się kilka metod:

Wczesna diagnostyka RZS jest niezwykle istotna ze względu na skuteczność terapii, której celem jest uzyskanie remisji lub małej aktywności choroby. Według ekspertów okno terapeutyczne w RZS otwiera się najszerzej w pierwszych 3 miesiącach trwania choroby i właśnie wtedy powinno zostać podjęte leczenie.

Reumatoidalnego zapalenia stawów nie można wyleczyć, można natomiast hamować i zapobiegać rozwojowi choroby. Terapia RZS jest złożona i może obejmować:

edukację chorego i jego bliskich,

farmakoterapię (leki modyfikujące proces chorobowy LMPCh, glikokortykosteroidy, leki biologiczne),

fizjoterapię (m.in. gimnastyka lecznicza, laseroterapia, elektroterapia, masaże, termoterapia, krioterapia),

leczenie operacyjne.

Każdy chory zmaga się z następstwami RZS do końca życia. Nieprawidłowe leczenie może prowadzić do niepełnosprawności i utraty samodzielności, dlatego stanowi poważny problem, zarówno społeczny, jak i ekonomiczny. W Polsce tylko 1% pacjentów ma dostęp do leczenia biologicznego.

Choroba powoduje uszkodzenie stawów. Powolny rozwój RZS rozpoczyna się od uczucia rozbicia, zmęczenia, pocenia się, stanów podgorączkowych, spadku łaknienia i spadku wagi. W późniejszym czasie pojawia się poranna sztywność palców dłoni, pierwszy i charakterystyczny symptom choroby. Stan ten powoduje uczucie ogromnej bolesności przy próbie ściśnięcia dłoni i właściwie brak możliwości ruchu.

Oprócz porannej sztywności, we wczesnym etapie choroby, mogą wystąpić zaburzenia ukrwienia palców, ich nadwrażliwość na zimno, uczucie „obumierania”, mrowienia i drętwienia rąk. Zmiany chorobowe zauważane są również w obrębie drobnych stawów stóp. Mogą się tworzyć zgrubienia naskórka i młoteczkowate palce.

W zaawansowanej chorobie dochodzi między innymi do deformacji stawów międzypaliczkowych, wysięków w stawach łokciowych, uszkodzenia stawów biodrowych, rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych, co może doprowadzić do trwałego kalectwa. Ważnym objawem reumatoidalnego zapalenia stawów są guzki reumatoidalne, czyli twarde, niebolesne zgrubienia, występujące najczęściej w tkance podskórnej. Guzki te mogą się również pojawić w narządach wewnętrznych, takich jak płuca, serce czy nerki.

