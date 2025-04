Stan podgorączkowy to temperatura od 37,1 do 37,9°C. Nie każdy wie, że nie należy jej zbijać lekami przeciwgorączkowymi. To stan, który należy bacznie monitorować. Ewentualne leczenie wdraża się dopiero, gdy temperatura przekroczy 38°C.

Stan podgorączkowy - przyczyny

Temperatura naszego ciała zmienia się z różnych powodów. Należy jednak pamiętać, że stan podgorączkowy sam w sobie nie jest chorobą, a jedynie objawem innej dolegliwości. Często wynika z przeziębienia, zapalenia gardła czy intensywnego kataru. Towarzyszy też anginie i zapaleniu oskrzeli. Inne przyczyny stanu podgorączkowego:

nadczynność tarczycy,

borelioza,

guz mózgu,

chłoniak,

przegrzanie organizmu,

zaburzenia hormonalne.

Stan podgorączkowy pojawia się również w niektórych dniach cyklu miesiączkowego oraz podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Stan podgorączkowy nie ma charakterystycznych objawów towarzyszących jak gorączka. Często nie zdajemy sobie z niego w ogóle sprawy i dowiadujemy się o nim dopiero po ewentualnym zmierzeniu temperatury.

Leczenie stanu podgorączkowego

Wiele osób sięga po leki przeciwgorączkowe za każdym razem, gdy temperatura ciała przekroczy 37 °C. To duży błąd. Stan podgorączkowy nie wymaga leczenia. To normalna reakcja organizmu na infekcję. Zdarza się jednak, że stan podgorączkowy zwłaszcza ten powyżej 37.5°C potrafi pogorszyć jakość życia.

W takim wypadku zamiast tabletek przeciwgorączkowych lepiej sięgnąć po chłodne okłady lub kąpiel w wodzie o temperaturze niższej o kilka stopni od temperatury naszego ciała. Leki warto wdrożyć dopiero wtedy, gdy pojawi się gorączka, czyli minimum 38°C. Gdy stan podgorączkowy przechodzi w gorączkę - co zdarza się bardzo często, stosuje się głownie leki zawierające paracetamol lub ibuprofen.

Stan podgorączkowy u dzieci

Stan podgorączkowy u dzieci również nie wymaga leczenia farmakologicznego. Podwyższona temperatura podobnie jak w przypadku dorosłych świadczyć może o przeziębieniu. Przyczyny mogą być również inne:

ząbkowanie,

reakcja na szczepienie,

infekcja wirusowa, bakteryjna lub grzybicza,

stan zapalny w jamie ustnej,

nadmiar emocji u malucha.

